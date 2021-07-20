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300 тысяч за разбитую голову. «Мега Дыбенко» заплатит петербурженке, неудачно поскользнувшейся на наледи

Поскользнувшаяся на наледи петербурженка отсудила у «Меги» 300 тысяч рублей

Василеостровский районный суд обязал собственника «Меги Дыбенко» возместить моральный ущерб петербурженке, поскользнувшейся на территории торгового комплекса. Решение вынесено 20 июля, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Госпитализацией закончился шопинг в «Меге Дыбенко» для Ирины Байковой. В декабре 2019 года она поскользнулась у торгового комплекса, её госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На больничном женщина провела почти две недели, а затем обратилась в администрацию ТК с просьбой возместить медицинские расходы и моральный ущерб, но получила отказ. Он стал поводом для обращения в суд, в иске горожанка травмирующий опыт оценила в 2,5 млн рублей.

В суде представитель «Меги» исковые требования не признала. Наличие скользкой поверхности, по мнению ответчика, недостаточно для того, чтобы говорить о плохой уборке подрядчика ООО «Новый Дом». Суд напомнил, что контролировать качество уборки должен заказчик — компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега».

«Жизнь и здоровье человека бесценны и не могут быть возвращены выплатой денег. Гражданский кодекс РФ лишь в максимально возможной степени обеспечивает определенную компенсацию понесенных потерпевшим или его близкими имущественных потерь», — сказал суд и взыскал в пользу Байковой 300 000 рублей.

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Комментарии (1)

266108100
Ну это правильно и справедливо, осталось только чтобы и компенсации со стороны государства и силовых ведомств присуждали справедливо, чего конечно же нет в РФ. Выломали дверь по ошибке - нет ни штрафа ни компенсаций. То же самое с превышениями полномочий. А если и присуждают, то нелепые копейки. Будто издеваются.
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