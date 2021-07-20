300 тысяч за разбитую голову. «Мега Дыбенко» заплатит петербурженке, неудачно поскользнувшейся на наледи

Госпитализацией закончился шопинг в «Меге Дыбенко» для Ирины Байковой. В декабре 2019 года она поскользнулась у торгового комплекса, её госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На больничном женщина провела почти две недели, а затем обратилась в администрацию ТК с просьбой возместить медицинские расходы и моральный ущерб, но получила отказ. Он стал поводом для обращения в суд, в иске горожанка травмирующий опыт оценила в 2,5 млн рублей.

В суде представитель «Меги» исковые требования не признала. Наличие скользкой поверхности, по мнению ответчика, недостаточно для того, чтобы говорить о плохой уборке подрядчика ООО «Новый Дом». Суд напомнил, что контролировать качество уборки должен заказчик — компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега».



«Жизнь и здоровье человека бесценны и не могут быть возвращены выплатой денег. Гражданский кодекс РФ лишь в максимально возможной степени обеспечивает определенную компенсацию понесенных потерпевшим или его близкими имущественных потерь», — сказал суд и взыскал в пользу Байковой 300 000 рублей.

