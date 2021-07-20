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Говард Джейкобсон. Немного пожить. М.: ИД Книжники, 2021



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Букеровский лауреат 2010 года (за роман «Вопрос Финклера») Говард Джейкобсон, сообщают нам литературные справочники, «известен благодаря написанию юмористических романов на тему проблем британских евреев». В последнем на сегодня его опусе 2019 года проблем и юмора — тоже сколько хотите.

Книга рассказывает о нежной дружбе девяностосчемтолетней леди и тоже, в общем, сильно не юного джентльмена. Дама прекрасно помнит подробности своих многочисленных романов и охотно ими делится с окружающими, но уже смутно различает своих сыновей. Джентльмен же, наоборот, страдает отменной памятью, помня даже то, что ему очень хотелось бы забыть, и вообще, еще хоть куда. «У вдов Северного Лондона Шими Кармелли слывет последним перспективным холостяком — имеется в виду, что он последний мужчина, еще могущий самостоятельно застегивать пуговицы, передвигаться без ходунков и говорить, не пуская слюней». Вообще, эти двое — очень разные, что совершенно не мешает им на склоне дней составлять счастье друг друга.



Лирическая комедия эта про то, что дух дышит где хочет и любви все возрасты покорны, написанная со знанием дела тоже не больно-то молодым автором ( 1942 г. р., между прочим) — превосходно сделанная вещь, с деликатным и политкорректным и вместе с тем живым юмором, остроумными диалогами, прекрасно выписанными сценами. Неудивительно, если в ближайшее время выйдет снятый по этому роману фильм с почтенными звездами в главных ролях.

Рене Розен. Лето на Парк-авеню. М.: Лайвбук, 2021



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Книга посвящена главному редактору Cosmopolitan Хелен Гёрли Браун, возглавлявшей издание с 1965 по 1997 год и сделавшей его главным дамским журналом в мире; в частности, убрав всякое домоводство и насытив издание советами по стилю и сексу: fun, fearless, females — «веселье, храбрость и феминизм». Но перед нами не традиционная биография, не «жизнь замечательных людей», а самый настоящий роман.

На великую, как считается ныне, преобразовательницу женского глянца мы смотрим глазами ее юной ассистентки Элис Уайсс, пришедшей трудиться к Браун в самом начале ее карьеры. Для провинциалки Браун становится не только иконой стиля и ролевой моделью, но и гуру по жизни, старшей подругой, которая, в частности, сильно поможет ей разобраться в личной жизни и понять, «чего хотят мужчины».



Перед нами — история преодоления, история взлета, вполне американская: верь в себя и всё получится, несмотря на косность и сопротивление окружающих. Вместе с тем книга весьма поучительна в том, как герои и героини сходят со сцены.

Как описывает это Розен в авторском послесловии, уже сугубо документальном: «С каких-то пор послание Хелен перестало быть таким актуальным, как в 60-е и 70-е. Когда разразилась эпидемия СПИДа, Хелен стала бояться, что вся ее упорная работа по избавлению женщин от сексуальных комплексов и заморочек пойдет прахом. В ее представлении СПИД был болезнью гомосексуалов и не имел никакого отношения к ее девушкам, ведь они спали с натуралами. Публика была в шоке. Прошло еще немного времени, и в 1991 году, когда ведущие феминистки возмущались непрошенным сексуальным вниманием на работе, Хелен заявила под запись, что женщины должны радоваться, получая внимание коллег мужского пола. Не нужно объяснять, почему ее мнение не встретило широкой поддержки. После этого случая «Хёрсту» <издатель — С.К.> пришлось признать, что их «девушке в стиле Космо» уже семьдесят пятый год, и она не находит общего языка с молодыми читательницами. Хелен и сама понимала это. Но всё равно не могла взять и уволиться из «Космо». Так что «Хёрст» пошел на крайнюю меру и уволил Хелен после тридцати двух лет на посту главного редактора».



Михаил Гиголашвили. Кока. Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021



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Кока — имя заглавного персонажа этого плутовского романа, действие которого происходит в Европе девяностых: Париж, Амстердам, Тбилиси, Россия. Кока, знакомый читателю Гиголашвили по книге «Чертово колесо», где он одно из второстепенных действующих лиц, — молодой наркоман и бездельник без царя в голове. Тихий и невредный, даже в чем-то симпатичный, перемещающийся в поисках запретных веществ из пункта А в пункт Б до тех пор, пока, наконец, не оказывается в российской тюрьме — месте, где люди, традиционно для русской литературы, всерьез задумываются о жизни. Не избегает этого и Кока, который не только, пожалуй, впервые в жизни всерьез начинает размышлять, кто он, откуда и для чего, но и открывает в себе рассказчика историй. Заключительная часть книги — повесть «Иудея, I век» о жизни апостола Луки. Повесть, написанная Кокой Гамрекели после выхода из пятигорской тюрьмы «Белый лебедь».

Михаил Гиголашвили — литературовед, автор монографии о типах рассказчиков у Достоевского. И «Кока», при всей его обаятельной естественности как авантюрного повествования и сочной фактуре, очень непросто устроен и насквозь литературен: реминисценции из отечественных книг про тюрьму и гомеровского эпоса, очевидная рифма с булгаковским «Мастером и Маргаритой» (евангельское повествование внутри основного текста), трехчастная композиция романа: «Рай» — «Чистилище» — «Ад», отсылающая к Данте и с ним же полемизирующая… Не говоря уже о том, что «Кока» — это книга о природе дара и рождении писателя.



Очевидно, что «Кока» — одна из наиболее интересных книг этого года. Больше десяти лет назад Михаил Гиголашвили получил премию «Большая книга» за роман «Чертово колесо», и, думается, у него отличные шансы отхватить значимые литературные награды в этом сезоне, как бы предсказуемо ни выглядел этот сюжет.

Эрик Хесли. Сибирская эпопея. М. Паулсен, 2021



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Эрик Хесли — историк, журналист, профессор Федеральной политехнической школы в Лозанне. Его книга — по-журналистски живое и нескучное, по-научному обстоятельное, доказательное, подробное сочинение об истории движения России на Восток: начиная от негоций купцов Строгановых в XVI веке и кончая сибирской нефтяной промышленностью последних десятилетий. Между ними: Иван Грозный, Ермак, разнообразные экспедиции, Русская Америка, Транссиб, ГУЛАГ, «приручение» арктических льдов, освоение сибирских месторождений Советским Союзом.

Перед нами крайне внятный исторический труд человека, который изучал предмет своих штудий не только в библиотеках.

«Пользуясь любыми возможностями или создавая таковые, я старался посетить бо́льшую часть мест, упомянутых в этом повествовании, — пишет автор. — Я, конечно, прежде всего хотел прикоснуться к событиям прошлого, попытаться найти следы истории, и социальная, и физическая география, которую сегодня игнорируют, оставляют эти следы, влияя на ход событий. Все это лучше понимаешь, когда находишься в движении и имеешь возможность наблюдать. Мне было интересно услышать, что местные жители или эксперты могли сказать мне об этом более или менее отдаленном прошлом. Их советы и комментарии помогли мне изменить подходы или избавиться от неизбежных предрассудков».



Одна из самых увлекательных и обаятельных книг о России последних лет выпущена московским издательством, основанным шведским ученым, бизнесменом и филантропом Фредериком Паулсеном, а написана эта самая книга — швейцарцем. Удивительно, что ни говорите.

Игорь Герцев. Пиромания. Между Геростратом и Прометеем. СПб.: Реноме, 2021



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По первой своей литературной профессии Игорь Герцев — киносценарист, по его вещам делали кино с участием Сергея Безрукова и Максима Аверина, а поставленная Сергеем Потемкиным короткометражная картина «Старик», где одну из последних своих ролей сыграл выдающийся русский актер Николай Трофимов, собрала награды четырнадцати кинофестивалей.

«Пиромания» — вторая книга прозы Игоря Герцева. Первая — «Сто дней до весны» — вышла несколько лет назад и представляла собою публичный лирический дневник петербуржца средних лет, высказывания практически фейсбучного формата, положенные на бумагу.

«Пиромания» — вещь более изощренная, это сборник рассказов с сюжетами, выдуманные истории о выдуманных людях, но лирически-медитативное начало здесь также очень сильно. И, знакомясь с этими текстами, хорошо понимаешь, почему кино так и не стало для Игоря Герцева главным писательским занятием. В его прозе интонация и чувства важнее событий.



«В нежнейшем возрасте пяти лет от роду отдыхал я (достойный удел ребенка — отдыхать перед взрослым будущим) на даче в Лисьем Носу». Вот как перевести на язык кино это высказывание — «достойный удел ребенка — отдыхать перед взрослым будущим»? Как это сыграть?

И тем не менее многие вещи, вошедшие в этот сборник, легко и охотно экранизируешь в своем воображении, несмотря на то, что в них мало что происходит: бытовые зарисовки, житейские неприятности, детские влюбленности. Во всем этом есть какая-то тихая радость узнавания, прочитанное незаметно становится тобою, и когда через несколько дней после прочтения книги, вспоминая тот или иной эпизод, уже спрашиваешь себя: это с тобой произошло или ты это прочел у Игоря Герцева?

Сергей Князев, специально для «Фонтанки.ру»