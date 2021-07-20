Экс-депутат и адвокат получили в Петербурге условные сроки за мошенничество. Они хотели оказать «покровительство» строительству бани

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы 20 июля, фигуранты попытались обмануть предпринимателя, предложив покровительство связанным с ним фирмам, а затем отказавшись от обещаний.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-представителя совета депутатов Отрадненского городского поселения Ленобласти Александра Семенова и его сообщника — адвоката Дениса Жувагина. Мужчин обвиняли в мошенничестве.

«Фигуранты обещали пересмотр и перезаключение на более выгодных условиях договора аренды земель и общее покровительство, в том числе беспрепятственное окончание строительства и получение разрешения на ввод в эксплуатацию здания банного комплекса в Шлиссельбурге», — написали в пресс-службе.



За свои услуги злоумышленники потребовали 15 миллионов рублей. В начале сентября 2019-го предприниматель отдал им «аванс» в размере пяти миллионов. Как оказалось позже, бизнесмен сделал это в рамках оперативного эксперимента.



Семенов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Жувагин лишь частично согласился с вменяемым ему преступлением, сославшись на то, что таким способом помогал Семенову вернуть долг.



В итоге суд назначил Семенову наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком длительностью год, его освободили из-под стражи в зале суда. Жувагина лишили свободы на 2,5 года условно с таким же по длительности испытательным сроком.

