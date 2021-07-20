Соучредитель Lamoda Флориан Янсен вошел в совет директоров GloraX

Один из лидеров электронной коммерции в России, соучредитель Lamoda, топ-менеждер и инвестор Флориан Янсен присоединится к совету директоров девелопера GloraX. На новом месте он будет курировать направление инноваций и займется технологиями, включая инвестиции в технологические стартапы.

Стратегия компании на три года предполагает максимальную цифровизацию деятельности, и Флориан Янсен в партнерстве с президентом GloraX Андреем Биржиным будет работать над глобальной онлайн-платформой в сфере недвижимости.

Для проекта уже утвердили посевное финансирование в размере 3 миллионов евро. Так называемым ангелом, поддерживающим проект, станет предприниматель и инвестор Оскар Хартманн, сооснователеь компании KupiVIP, бывшего конкурента Lamoda.

Флориан Янсен занимается проектами в цифровом пространстве более десяти лет. Кроме развития проектов Lamoda и Ecom, он инвестировал в несколько технологичных стартапов в сфере доставки еды, медицины и моды. Также Флориан Янсен в 2019 году вошел в наблюдательный совет компании «Магнит», через год перешел на роль исполнительного директора и заместителя генерального директора, чтобы запустить цифровую трансформацию ретейлера. В 2021 году он оставляет эту должность, чтобы работать в совете директоров в GloraX, а также сосредоточиться на своем собственном технологическом бизнесе.

— Принимая активное участие в модернизации моды и работе крупнейшего ретейлера, я считаю, что сейчас прекрасное время для активной модернизации самого большого в мире класса активов — недвижимости, — прокомментировал Флориан Янсен.

