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От коронавируса умер петербургский художник, клирик подворья Валаамского монастыря

Клирик петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов скончался на 68-м году жизни в Северной столице. Об этом 20 июля сообщается на официальном сайте подворья.

Фото: с сайта valaam.spb.ru
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Точилов умер 17 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, уточняется в сообщении. Клирик родился в Йошкар-Оле, учился в Ленинграде, окончил архитектурный факультет Ленинградской Академии художеств им. И. Е. Репина. Член Союза художников, занимался реставрацией росписей в храмах и монастырях России, Сербии, Греции, Святой горы Афон.

Рукоположен в диаконы в 1997 году, служащим священником Санкт-Петербургского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря стал в 2002-м. В сан протоиерея возведен в 2017 году.

Фото: с сайта valaam.spb.ru

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