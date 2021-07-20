Клирик петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов скончался на 68-м году жизни в Северной столице. Об этом 20 июля сообщается на официальном сайте подворья.
Точилов умер 17 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, уточняется в сообщении. Клирик родился в Йошкар-Оле, учился в Ленинграде, окончил архитектурный факультет Ленинградской
Рукоположен в диаконы в 1997 году, служащим священником Санкт-Петербургского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря стал в 2002-м. В сан протоиерея возведен в 2017 году.