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Пожар в Отрадном убил двухлетнюю петербурженку, которую оставили у бабушки с дедушкой

В доме, который сгорел в Кировском районе Ленинградской области, нашли тела трёх жителей Петербурга. Это супруги и их двухлетняя внучка.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, ночной пожар в Отрадном унёс жизни 75-летнего хозяина дачи, его 57-летней жены и девочки, которой зимой исполнилось два года.

Ребёнок был на даче с бабушкой и дедушкой. Они зарегистрированы в Калининском районе Петербурга, там же живут родители девочки — они на момент случившегося были в городе.

Пожар в Отрадном тушили в ночь на 19 июля. Горел двухэтажный деревянный дачный дом. В областном Следственном комитете показали, что от него осталось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (109 УК). Причины возгорания устанавливаются.

Следственный комитет Ленобласти

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Комментарии (2)

Noisymouse
Есть ли шанс, что вы когда-нибудь начнете писать человеческий заголовки? Пожар убил троих петербуржцев - пожилую пару и их внучку.
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