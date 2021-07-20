Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, ночной пожар в Отрадном унёс жизни 75-летнего хозяина дачи, его 57-летней жены и девочки, которой зимой исполнилось два года.



Ребёнок был на даче с бабушкой и дедушкой. Они зарегистрированы в Калининском районе Петербурга, там же живут родители девочки — они на момент случившегося были в городе.



Пожар в Отрадном тушили в ночь на 19 июля. Горел двухэтажный деревянный дачный дом. В областном Следственном комитете показали, что от него осталось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (109 УК). Причины возгорания устанавливаются.