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В Бурятии женщину обвинили в том, что она отрезала пальцы восьмилетней дочери. В СКР это опровергают

Проводится проверка после инцидента в Бурятии, где девочка заявила, что ей в качестве наказания отрезали дома пальцы

В Следственном комитете опровергли информацию о том, что мать в Бурятии могла отрезать восьмилетней дочери пальцы в воспитательных целях. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 20 июля сообщает РИА Новости.

«Сообщение из больницы поступило по поводу повреждения у девочки. По поводу того, что пальцы отрезаны, — информация не соответствует действительности. Имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся», — заявили следователи.

Ранее ряд СМИ написал о том, что в Бурятии родители привезли дочь в больницу и объяснили, что она поранилась во время игры на улице. При этом сама девочка позже рассказала соседке по палате, что пальцы ей отрезали дома, и теперь она не хочет туда возвращаться. В настоящий момент юную пациентку уже прооперировали, её жизни ничего не угрожает.

В региональном минсоцзащиты сообщили о начале проверки в отношении семьи, где воспитываются пятеро детей. «Сейчас двух детей изъяли. Они в реабилитационном центре. Девочку после больницы поместят туда же. В отношении семьи органы опеки организовали проверку», — сказал собеседник агентства. В ведомстве также уточнили, что трое детей жили в семье дяди под опекой в Улан-Удэ, хотя сама семья из Тункинского района Бурятии. Их мать лишили родительских прав несколько лет назад. Женщина, о которой идёт речь, является его супругой, но не матерью детей. В семье дяди при этом есть два своих ребёнка, один из которых совершеннолетний.

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Комментарии (3)

Brevnault
Это ложь, что 8-летней девочке родители отрезали пальцы. Девочке не 8 лет, а 7. И нечего передергивать факты!
Alex000
Дети вообще имеют свойство выдумывать такое, что закачаешься.
Возможно порезала палец, и придумала занимательную историю.
Но пусть разбираются те, кто разбираются.
262126571
Скрепоносцы.
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