В Бурятии женщину обвинили в том, что она отрезала пальцы восьмилетней дочери. В СКР это опровергают

В Следственном комитете опровергли информацию о том, что мать в Бурятии могла отрезать восьмилетней дочери пальцы в воспитательных целях. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 20 июля сообщает РИА Новости.



«Сообщение из больницы поступило по поводу повреждения у девочки. По поводу того, что пальцы отрезаны, — информация не соответствует действительности. Имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся», — заявили следователи.



Ранее ряд СМИ написал о том, что в Бурятии родители привезли дочь в больницу и объяснили, что она поранилась во время игры на улице. При этом сама девочка позже рассказала соседке по палате, что пальцы ей отрезали дома, и теперь она не хочет туда возвращаться. В настоящий момент юную пациентку уже прооперировали, её жизни ничего не угрожает.

