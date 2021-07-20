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Велосипедист ехал вровень с машинами и попал в ДТП на Энтузиастов. Очевидцы сочувствуют водителю

Мужчина на велосипеде пострадал после ДТП на проспекте Энтузиастов в Петербурге

Велосипедист не разминулся с автомобилем в Красногвардейском районе Петербурга. Свидетели настаивают, что владелец двухколёсного транспорта ехал вровень с машинами, но забыл про ПДД.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 20 июля, авария произошла на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. Накануне за несколько минут до десяти часов вечера там сбили велосипедиста.

Пострадавший — мужчина 36 лет. Скорая помощь увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Сильный удар был. Отлетел метра на 3–4… Очень страшно», — пишет подписчица паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ксения, добавляя, что велосипедист, похоже, проезжал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Это подтверждает Татьяна, которая также оказалась в числе свидетелей ДТП: «Топил на «красный» по проезжей Энтузиастов, даже не по пешеходке.
Авто на «зелёный» без превышений по Наставников, сразу остановился, вышел и побежал к пострадавшему. Жаль водителя».

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Комментарии (4)

157877642
Так для этих к… парки понастроили , пусть там и катаются
Alex000
"Забыл про ПДД", ха. Нельзя забыть то, чего не знал.
RemyMartin
Так водитель же обязан, это каждый знает.
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