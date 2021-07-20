Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 20 июля, авария произошла на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. Накануне за несколько минут до десяти часов вечера там сбили велосипедиста.



Пострадавший — мужчина 36 лет. Скорая помощь увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести.



«Сильный удар был. Отлетел метра на 3–4… Очень страшно», — пишет подписчица паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ксения, добавляя, что велосипедист, похоже, проезжал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Это подтверждает Татьяна, которая также оказалась в числе свидетелей ДТП: «Топил на «красный» по проезжей Энтузиастов, даже не по пешеходке.

Авто на «зелёный» без превышений по Наставников, сразу остановился, вышел и побежал к пострадавшему. Жаль водителя».

