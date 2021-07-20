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На фоне пандемии и цифровизации. Российские банки сокращают количество отделений

В Петербурге за год закрылось 57 дополнительных офисов банков

Пандемия ускорила развитие удалённых сервисов в банках и заставила финансовые организации задуматься об оптимизации числа отделений. Об этом со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего 20 июля сообщает РИА Новости.

На основе данных Центробанка аналитик выяснил, что по состоянию на 1 июля за год количество головных офисов действующих кредитных организаций в РФ сократилось на 49, филиалов — на 88, дополнительных офисов — на 554, операционных касс вне кассового узла — на 132, кредитно-кассовых офисов — на 168, операционно-кассовых офисов — на 277. Лидером сокращений количества дополнительных офисов стали Московская область (143), Москва (114) и Петербург (57).

По словам Осадчего, основная причина сокращения — отзыв и добровольное аннулирование лицензий. Кроме того, происходит оптимизация банковских сетей с целью сокращения издержек. «Ещё один фактор — банковская цифровизация, способствующая переходу на удалённые каналы обслуживания», — пояснил эксперт.

При этом ещё один аналитик — руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов добавляет, что тренд на онлайн-обслуживание наблюдался и раньше, однако пандемия активизировала этот процесс. В то же время, по мнению Данилова, при всех своих плюсах дистанционный формат не может заменить полностью личное взаимодействие, особенно когда речь идёт о крупных суммах. «За цифровыми сервисами будущее, но офисы финансовых компаний продолжат существовать. Однако малоэффективные отделения, например с точки зрения расположения или дублирования друг друга, будут закрываться», — прогнозирует он.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала историю петербуржца, не по своей воле задолжавшего банкам около миллиона рублей из-за украденного смартфона, к которому был подключён аккаунт на «Госуслугах» и установлено несколько банковских приложений.

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Комментарии (3)

Александр Н
Договор, подписанный удаленно без наличия квалифицированной цифровой подписи (действующей один год), легко оспаривается в суде.
А13579
Цифровизация даёт себя знать, визитов в отделение банка всё меньше. Но иногда без них не обойтись. И если для этого, пусть даже редкого случая, мне нужно будет ехать через весь город и стоять в большой очереди, зачем мне такой банк?
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