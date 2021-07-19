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Племянница Сергея Скрипаля протестует против обязательной вакцинации

В Ярославле вместе с другими сторонниками КПРФ на пикеты против обязательной вакцинации вышла племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля — Виктория. Об этом 19 июля пишут «Открытые медиа».

Напомним, ее дядю, как считают западные спецслужбы, отравили в Великобритании «Новичком». Виктория Скрипаль на федеральных российских телеканалах опровергала версию об отравлении. Впрочем, как она заявила «Открытым медиа», она никогда не поддерживала действующие власти в России, а «была за истину». Теперь же она протестует против обязательной вакцинации. Подробно описывать ее мнение в СМИ не стоит, поскольку можно столкнуться со статьей о распространении фейков о коронавирусе.

Бабушка Виктории умерла от последствий коронавируса, однако и это не изменило ее отношения к прививкам и этой инфекции.

Отметим, пикеты активистов и сторонников КПРФ перед правительством Ярославской области прошли без задержаний. В регионе введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан.

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Комментарии (10)

266169351
Бывший российский разведчик... Это так теперь называют предателей? Явно не скрываемая симпатия. Хоть героем борьбы с Петровым и Башировым не назвали.
266141645
Фонтана пишет за деньги Гинцбурга
michailPotapov
их уже отвакцинировали Бгг
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