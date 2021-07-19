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Жёлтым электросамокатам не везёт в Петербурге — их то пинают, то паркуют на крыше остановки

Электросамокат в Петербурге припарковали на крыше остановки

Восстание против машин наблюдают жители Петербурга второй день. Пешеходы ополчились на электросамокаты, почему-то только жёлтого цвета. Видео и фото издевательств над двухколёсным транспортным средством появились в соцсетях 19 июля.

На первом ролике явно пьяный мужчина увлечённо пинает «лежачий» электросамокат, однако попадает один раз через три. Чем имущество Whoosh заслужило такое обращение — неизвестно.

Также в понедельник в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» было опубликовано фото самоката, припаркованного на крыше остановки у дома № 32 по улице Солдата Корзуна. Комментаторы уже пошутили про Карлсона и кикшеринг.

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Комментарии (2)

tarakan
На самом деле эти товарищи самым бесстыдным образом расставляют свои самокаты поперёк тротуаров, мешая проходу и т. д. и это явно не злодеи неправильно припарковались, т. к. утро всё-таки.
Alex000
"На первом ролике явно пьяный мужчина увлечённо пинает «лежачий» электросамокат, однако попадает один раз через три. Чем имущество Whoosh заслужило такое обращение — неизвестно."

Ну, кикшеринг же. Kick - пинать.
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