Восстание против машин наблюдают жители Петербурга второй день. Пешеходы ополчились на электросамокаты, почему-то только жёлтого цвета. Видео и фото издевательств над двухколёсным транспортным средством появились в соцсетях 19 июля.



На первом ролике явно пьяный мужчина увлечённо пинает «лежачий» электросамокат, однако попадает один раз через три. Чем имущество Whoosh заслужило такое обращение — неизвестно.