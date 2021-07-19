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Компании Ротенберга и Тимченко просят «дополнительного внимания» Путина из-за кризиса в строительстве

Крупнейшие российские строительные компании направили письмо Владимиру Путину о кризисе в отрасли, который, по их мнению, может представлять риск для безопасности страны. Документ опубликовали в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик», его подлинность подтвердил 19 июля источник РБК в правительстве.

Письмо направлено от глав восьми компаний: «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга (строила Крымский мост), «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, «Автобан», «ВАД», «Дороги и мосты», «Мосметрострой», ДСК, «Альмакор групп». Из документа следует, что Путин поручил премьер-министру рассмотреть это письмо и «доложить» по итогам. Источник РБК в правительстве говорит, что документ «прорабатывается».

Главы строительных компаний пишут, что отрасль фиксирует убытки с 2015 года, за пять лет они достигли 137 млрд рублей (авторы письма ссылаются на Росстат). Также они указывают на то, что за те же пять лет было ликвидировано 54% предприятий, а объем долга строителей превысил в четыре раза сумму их чистых активов. Численность работающих в отрасли сократилась на 400 тысяч человек, продолжают строители.

Причинами кризиса они считают то, что «система управления рисками в рамках госконтрактов не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности подрядчика». Также, по мнению глав стройкомпаний, система ценообразования в бюджетном строительстве «не соответствует рыночным реалиям» и не учитывает, например, расходы на банковские гарантии.

«Сложившаяся ситуация характеризует состояние отрасли инфраструктурного строительства как кризисное, что создает неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны», — подытожили строители. Для разрешения проблем нужно «дополнительное внимание» Путина, утверждается в письме. При этом конкретных просьб в нем нет.

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Комментарии (27)

dragvs
С Путиным кризис будет где угодно. Цены на хлеб - кризис. Строительство инфраструктуры - тоже кризис.
Igor_VS
Это наши Эпл и Микрософт. Там зарабатывают. Тут тырят.
Mazzzz
К- конкуренция
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