За полгода в Петербурге закрылись более 30 точек общепита на фуд-кортах. Половина площадей по-прежнему пустует

Торговые центры Петербурга из-за коронавирусных ограничений продолжили терять арендаторов. Как говорится в отчете компании JLL, опубликованном 19 июля, за первые шесть месяцев 2021 года доля свободных площадей на рынке торговых центров увеличилась на 1,2 процентных пункта, достигнув 4,6%. Рост наблюдается по всем типам ТЦ, кроме аутлетов. При этом топовые торговые центры более устойчивы: в них пустует всего 2,7% площадей.

«Третья волна пандемии привела к очередному закрытию фуд-кортов. Торговые центры за 1-е полугодие текущего года потеряли 31 заведение общественного питания, которые занимали 5 тыс. кв. м», — комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. Правда, за тот же период в торговых центрах Петербурга открылось 24 заведения общепита совокупной площадью 2 860 кв. м. Таким образом, примерно половина площадей по-прежнему пустует.

Лидерами по закрытиям в прошедшем полугодии стали магазины одежды и аксессуаров (37%), развлечения (15%) и детские товары (9%). Так, закрылось несколько магазинов «Снежная Королева», Concept Club, «Парижанка», Reike и Prestige Baby, из развлечений прекратил работу кинотеатр в ТЦ «ПИК». Наибольшие трудности в торговых центрах испытывают кинотеатры. Массовых закрытий эксперты JLL не наблюдают, тем не менее собственники торговых центров уже задумываются о переоборудовании этих площадей под торговый, офисный и другой функционал. Среди новых открытий также лидировали одежда и аксессуары (36%) и товары для дома (12%). В первом полугодии 2021 года открылось несколько магазинов польского бренда одежды Sinsay, два гипермаркета сети «Первый мебельный», в сфере электроники активно развиваются Samsung и DNS. Но новых точек не хватает для того, чтобы вакантность начала снижаться. Активность ретейлеров сдерживает неопределенность, связанная с третьей волной пандемии и возможными новыми ограничениями.