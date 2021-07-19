Несчастье для тусовщика. Открытый для россиян Миконос ввёл комендантский час и запретил музыку

«Благодаря последним правительственным ограничениям, чтобы обуздать экспоненциальный рост случаев COVID-19, в субботу правительство запретило музыку и общение с 1 до 6 утра на неделю вперед на «острове вечеринок» 24/7», — сообщает 19 июля Greek Reporter.

Греция, столкнувшись с новой волной коронавируса дельта, ужесточила ограничения, но закрываться от туристов пока не собирается. Серьёзный удар пришёлся по острову Миконос, который пользуется популярностью у любителей погулять в клубах до утра: власти запретили музыку в ресторанах и барах и ввели комендантский час из-за вспышки заболевания.

В настоящее время для всех людей действует комендантский час в ночное время с 1:00 до 6:00, который начался в воскресенье, 18 июля. Заместитель министра по защите граждан Никос Чардалиас объявил, что дополнительные ограничения будут действовать только для острова Миконос до 12:00 понедельника, 26 июля. По словам Чардалиаса, в Греции есть и другие места с ростом числа случаев заболевания COVID-19. Меры отменят, когда ситуация с распространением коронавируса будет под контролем. Местные бизнесмены уже возмутились, заявив, что ограничения рушат экономику острова.

Миконос ежегодно привлекает более миллиона посетителей, среди которых голливудские звезды, модели и всемирно известные спортсмены.

Для россиян Греция открыта. С 30 июня 2021 года страна требует у всех лиц старше 12 лет, прибывающих из РФ, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест на антиген (сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия), независимо от наличия справки о вакцинации от COVID-19 или справки о выздоровлении после перенесенной коронавирусной инфекции.

