Комитет по контролю за имуществом Петербурга за последние 10 дней проверил соблюдение коронавирусных стандартов безопасности на 397 объектах торговли и услуг. Как сообщили 19 июля в пресс-службе ведомства, за частичное несоблюдение антиковидных требований чиновники составили 46 протоколов осмотра. Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения на 12 объектах.
Курение кальяна, отсутствие СИЗ у персонала, недостаточное расстояние между столами, отсутствие журналов термометрии и дезинфекции были обнаружены при проверке двух ресторанов на Приморском шоссе в поселке Репино. Два бара на набережной канала Грибоедова и ресторан на Инструментальной улице нарушили запрет на работу общепита в ночное время и продолжали обслуживать посетителей после двух часов ночи.
Из-за многочисленных нарушений посетителям пришлось покинуть концертную площадку на Биржевой линии. Также временно закрыт клуб в Транспортном переулке, помещение опечатано.