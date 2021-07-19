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Курили кальяны, работали ночью. Власти Петербурга штрафуют рестораны и ТЦ за нарушение коронавирусного режима

Роспотребназдор и Смольный нашли более 50 нарушений коронавирусного режима в ТЦ и ресторанах Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга за последние 10 дней проверил соблюдение коронавирусных стандартов безопасности на 397 объектах торговли и услуг. Как сообщили 19 июля в пресс-службе ведомства, за частичное несоблюдение антиковидных требований чиновники составили 46 протоколов осмотра. Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения на 12 объектах.

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Курение кальяна, отсутствие СИЗ у персонала, недостаточное расстояние между столами, отсутствие журналов термометрии и дезинфекции были обнаружены при проверке двух ресторанов на Приморском шоссе в поселке Репино. Два бара на набережной канала Грибоедова и ресторан на Инструментальной улице нарушили запрет на работу общепита в ночное время и продолжали обслуживать посетителей после двух часов ночи.

Из-за многочисленных нарушений посетителям пришлось покинуть концертную площадку на Биржевой линии. Также временно закрыт клуб в Транспортном переулке, помещение опечатано.

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