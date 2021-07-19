Пассажир маршрутки, пострадавший в ДТП с поездом в Кудрово, отсудил у перевозчика полмиллиона

Согласно материалам, Рязанцев был одним из пассажиров маршрутного автобуса №481, который в декабре 2018 года между ТРЦ «Мега» и метро «Дыбенко» въехал под локомотив на переезде в Кудрово. Рязанцев получил тяжкий вред здоровью и без малого десять месяцев проходил лечение сначала в больнице, потом амбулаторно.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 19 июля, Красногвардейский суд частично удовлетворил иск Василия Рязанцева к АО «Московская акционерная страховая компания» и к ООО «Никкос» — перевозчику угодившей в аварию маршрутки.

Гражданская ответственность перевозчика была застрахована, страховая сумма — 2 миллиона рублей, указывает истец. АО «МАКС» возместило чуть больше 500 тысяч и добавило ещё 371 тысячу после того, как пострадавший привлёк к делу Национальный союз страховщиков.

Между тем, настаивает Рязанцев, не меньше 2 миллионов рублей он потерял только из-за лечения. По его словам, это деньги, которые он мог бы заработать, продолжая заниматься электромонтажом как ИП, а вместо этого был вынужден поправлять здоровье после аварии.

Рязанцев потребовал с перевозчика и страховщика порядка 4,5 млн рублей: недополученная прибыль, неустойки, моральный вред и дополнительные расходы. Суд постановил взыскать в пользу истца 450 тысяч за моральный вред, 50 тысяч убытков и штраф в 125 тысяч рублей.

Тепловоз и маршрутка с десятью пассажирами столкнулись на границе Невского района Петербурга и Кудрово 27 декабря 2018 года. Травмы получили мужчина, две женщины и мальчик 3 лет. В полиции и ОЖД заявили, что водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. Сам шофёр утверждал, что не видел «красный».