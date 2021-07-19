FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Пассажир маршрутки, пострадавший в ДТП с поездом в Кудрово, отсудил у перевозчика полмиллиона

Компанию «Никкос» обязали компенсировать моральный вред, который получил пассажир маршрутки в аварии с поездом под Петербургом. От обещанного страховщиком он дождался менее половины.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 19 июля, Красногвардейский суд частично удовлетворил иск Василия Рязанцева к АО «Московская акционерная страховая компания» и к ООО «Никкос» — перевозчику угодившей в аварию маршрутки.

Согласно материалам, Рязанцев был одним из пассажиров маршрутного автобуса №481, который в декабре 2018 года между ТРЦ «Мега» и метро «Дыбенко» въехал под локомотив на переезде в Кудрово. Рязанцев получил тяжкий вред здоровью и без малого десять месяцев проходил лечение сначала в больнице, потом амбулаторно.

Гражданская ответственность перевозчика была застрахована, страховая сумма — 2 миллиона рублей, указывает истец. АО «МАКС» возместило чуть больше 500 тысяч и добавило ещё 371 тысячу после того, как пострадавший привлёк к делу Национальный союз страховщиков.

Между тем, настаивает Рязанцев, не меньше 2 миллионов рублей он потерял только из-за лечения. По его словам, это деньги, которые он мог бы заработать, продолжая заниматься электромонтажом как ИП, а вместо этого был вынужден поправлять здоровье после аварии.

Рязанцев потребовал с перевозчика и страховщика порядка 4,5 млн рублей: недополученная прибыль, неустойки, моральный вред и дополнительные расходы. Суд постановил взыскать в пользу истца 450 тысяч за моральный вред, 50 тысяч убытков и штраф в 125 тысяч рублей.

Тепловоз и маршрутка с десятью пассажирами столкнулись на границе Невского района Петербурга и Кудрово 27 декабря 2018 года. Травмы получили мужчина, две женщины и мальчик 3 лет. В полиции и ОЖД заявили, что водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. Сам шофёр утверждал, что не видел «красный».

В сентябре 2019 года Всеволожский горсуд Ленобласти признал мужчину виновным в нарушении ПДД и приговорил к году ограничения свободы с годовым запретом на работу водителем. Фигурант полностью признал вину, раскаялся.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AlBerkut
Упущенную выгоду, ну или неполученную/недополученную прибыль в РФ отсудить практически нереально, особенно в судах общей юрисдикции. Не полученную зарплату - да, можно, если она 'белая'.
Ну а моралка 450 за тяжкий вред здоровью... Оставим на 'внутреннем убеждении' суда, на сколько оценивает моральный вред, ну, допустим, проэцируя на себя...
alexadmin
А в предыдущие года, как ИП, он показал по 2 млн доходов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний