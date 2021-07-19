Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







После того, как 17 сентября 2018 года наемные убийцы ликвидировали на Новоприозерском шоссе «отца» петербургского рейдерства Бадри Шенгелия, уголовный розыск начал методично изучать пути отхода исполнителей. Искали белый «Мерседес» GL-класса. По камерам видеонаблюдения восстановили его путь — машина продолжила движение по Новоприозерскому шоссе в сторону Петербурга, а через пять километров свернула на Агалатово.

Следовательно, команда полицейских начала обходить все те возможные места, куда могла заехать, а потом скрыться автомашина киллеров. Разумеется, все это происходило не в первые часы после стрельбы. А если учесть, что Агалатовское поселение чуть меньше, чем Швейцария, то обследование продолжалось недели. Где-то достаточно было взгляда, а где-то опроса соседей, снятия видео с их камер.



Сейчас уже точности не важны, но именно этот метод привел сыщиков сначала в несостоявшийся коттеджный поселок «Новый Петербург», а затем уже в стоящий на отшибе странный дом.



Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Так как хозяев не было, то их установили по кадастровым выпискам. Но найденный владелец тут же признал себя номиналом, не знающим и не желающим ничего знать. Поэтому церемонии отложили и попали внутрь. Однако на тот момент, а это был, напомним, 2018 год, ничего подозрительного не нашлось. Ну дом и дом. Недорогой, пустой. И что?



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Прошло больше года, и в ГУ МВД пришла расплывчатая информация о какой-то подземной тюрьме. Не поверили, пожали плечами, дошли до ее координат. Когда же сотрудники приехали на место, то поняли, что в этом доме уже были их коллеги. Обнаружилось лишь одно отличие в обстановке — пол гаража опустился под резким углом. Раньше же огромная бетонная плита была лишь полом гаража. Она опускалась и поднималась при помощи мощной гидравлики, механизм управления которой был спрятан в тайнике. Просто за непонятный отрезок времени что-то заржавело, было обесточено, и плита наклонилась, указав путь вниз.



Так им открылся проход в тюрьму.

Тогда и взялись. На участке было перекопано все, что можно перекопать. Опросили и изучили всех, кого только можно изучить. Делали экспертизы: вплоть до сравнивания замков в камеры и решеток с теми, что были установлены в старых и новых Крестах. Но ни подозреваемых, ни невольников не нашли.



47news.ru

Так как само по себе строительство тюрьмы не образует никакого состава преступления, то все эти тома проверки приобщены к делу по убийству Бадри Шенгелия. Но это лишь процессуальный выход из положения. Ввиду необычайности находки, не будешь же ты регистрировать материал, а потом отказывать в возбуждении уголовного дела по такому случаю. Хотя, повторимся, отказать можно было на законных основаниях.

По нашим данным, в деле нет ничего, что бы указывало на взаимосвязь расстрела на шоссе и тюрьмы.

Добавим уже известное:

Как сообщал ранее 47news, под домом в заброшенном коттеджном посёлке в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти располагается подземный бункер. В нём журналисты 47news увидели копию помещений типичного следственного изолятора. Внутри этой тюрьмы — камеры. Там же пункт охраны, решётки и даже парковка. Туда ведёт опускавшаяся на гидравлике бетонная плита. Каземат был тщательно замаскирован под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







На территории также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека. Мы также раскроем вам, кто был владельцем, — тени ведут к сотруднику ФСИН и человеку с фамилией в российском паспорте — Эскобар.

Репортаж с места и рассказ о собственниках сооружения читайте в материале 47news «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий». Там же фото и видео из подземной тюрьмы.

После выхода материала 47news по указанию Следственного комитета вход в каземат закопали с помощью тяжёлой техники. Хорошо, танки не пригнали и не лупанули прямой наводкой.

Виктор Смирнов,

47news

