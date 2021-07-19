Бездомные официанты и повара будут кормить петербуржцев в новом кафе

«Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где поварами и официантами будут подопечные благотворительной организации. Сейчас для заведения ищут помещение в центре города и управляющего.



«Это называется транзитное трудоустройство. Жильцы наших реабилитационных приютов будут проходить 3–4 месяца стажировку в кафе — работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться, уже с опытом работы, в другие заведения. И на их место будут заступать следующие, — написал 19 июля в Facebook директор «Ночлежки» Григорий Свердлин. — 15–20 человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни. Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов».

