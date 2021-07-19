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Бездомные официанты и повара будут кормить петербуржцев в новом кафе

«Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где поварами и официантами будут подопечные благотворительной организации. Сейчас для заведения ищут помещение в центре города и управляющего.

«Это называется транзитное трудоустройство. Жильцы наших реабилитационных приютов будут проходить 3–4 месяца стажировку в кафе — работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться, уже с опытом работы, в другие заведения. И на их место будут заступать следующие, — написал 19 июля в Facebook директор «Ночлежки» Григорий Свердлин. — 15–20 человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни. Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов».

По его словам, на проект его вдохновили кафе в Лондоне и Оксфорде, где работают бывшие бездомные.

Сейчас для заведения ищут помещение на 120–200 кв. метров в Центральном или Адмиралтейском районе Петербурга, с трехметровыми потолками и большими окнами. А также ключевых сотрудников — управляющего с опытом и шеф-повара. Оригинальное название придумывают в комментариях — победителя обещают обильно кормить после запуска.

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Комментарии (8)

260982941
Правозащитники обрезали финансирование (им самим не хватает), западные партнёры стали токсичными в финансовом плане (сотрудничая с ними, можно под запреты попасть), бесплатные дятлы (готовые волонтерствовать в ночлежках) - исчезающий вид, а государство не башляет ничего, вот и изгаляются.
Mimic
"...человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни" - будто они стали бездомными, потому что их старая профессия "не такая" или потому, что не смогли освоить новую.
266081655
"...на проект его вдохновили кафе в Лондоне и Оксфорде, где работают бывшие бездомные." М-да-а-а..... Британские бездомные и наши - две большие разницы....
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