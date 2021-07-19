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Задержанную в Москве журналистку, снимавшую задержание ребёнка, оштрафовали за неповиновение полиции

Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, сообщает 18 июля «Медиазона» со ссылкой на подругу журналистки Полину Глухову.

Она рассказала, что Завьялову признали виновной в мелком хулиганстве с неповиновением полиции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Накануне журналистка рассказала, как попыталась снять на видео, как сотрудники полиции задерживают мужчину с ребенком. С просьбами объяснить суть происходящего она обратилась к правоохранителям, но в итоге сама оказалась в автозаке. Её доставили в отдел и, по данным «Ленты.ру», избили.

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Комментарии (12)

jokir
Она посмела снимать полицаев!!! Она мешала им проводить карательную операцию против ребёнка!
Кривосудие все правильно сделало!
260708081
В Ленте есть юристы? Они собираются подавать заявление за избиение журналистки? Вообще журналисты стали беззубыми - раньше за одного избитого журналиста все издания вступались, писали на эту тему...
igoruha
А за что женщину с ребёнком задерживали?
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