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Обломки мотоцикла усыпали Ропшинское шоссе после столкновения с кроссовером

Мотоциклистка тяжело пострадала в ДТП с кроссовером на Ропшинском шоссе

Серьезное ДТП с мотоциклом произошло днем 19 июля под Петербургом. Управлявшую байком женщину увезли на скорой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:10 на 5-м километре автодороги Ропша — Марьино Ломоносовского района Ленобласти столкнулись автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого была 39-летняя женщина, и мотоцикл Ducati под управлением 38-летней женщины. В результате ДТП мотоциклистку госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что столкновение произошло у заправки Beloil на Ропшинском шоссе. На фото с места аварии видно, что байк получил серьезные повреждения, на дороге валяются его обломки.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на шоссе до сих пор немного затруднено.

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