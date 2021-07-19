Серьезное ДТП с мотоциклом произошло днем 19 июля под Петербургом. Управлявшую байком женщину увезли на скорой.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:10 на 5-м километре автодороги Ропша — Марьино Ломоносовского района Ленобласти столкнулись автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого была 39-летняя женщина, и мотоцикл Ducati под управлением 38-летней женщины. В результате ДТП мотоциклистку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что столкновение произошло у заправки Beloil на Ропшинском шоссе. На фото с места аварии видно, что байк получил серьезные повреждения, на дороге валяются его обломки.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на шоссе до сих пор немного затруднено.