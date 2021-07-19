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В выборгском парке Монрепо тушили пожар из-за окурка. «Каждое возгорание наносит вред экосистеме»

Экосистема парка Монрепо в Выборге пострадала из-за непотушенного окурка

В лесной части выборгского парка Монрепо 19 июля тушили пожар. Об этом администрация парка сообщила в своих соцсетях.

По предварительной информации, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

«Напоминаем, что на территории музея-заповедника запрещено разжигать костры, ставить мангалы, курить, оставлять мусор, особенно стекло. Каждое возгорание наносит вред экосистеме парка: гибнут ценные старовозрастные сосны и ели, на их месте вырастают самосевные деревья», — говорится в сообщении администрации.

Там подчеркнули, что на восстановление мохового покрова потребуется «не один год». И попросили сообщать о нарушителях в парке по телефонам: 8 (931) 593–83–58, 8 (931) 366–35–65.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
И ведь, инфа-сотка, бычок кинул непривитый безмасочник!
266108100
Самое главное виновник возможно и не узнаёт об этом. Вряд ли сам заметил и тем более новости читает.
Riptide
Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала.
Носком правой ноги вы давите окурок, вот так. Оп-оп-оп-оп-оп!
Второй окурок... Второй окурок... вы давите носком левой ноги!
А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп-оп!

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