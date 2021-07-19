В лесной части выборгского парка Монрепо 19 июля тушили пожар. Об этом администрация парка сообщила в своих соцсетях.
По предварительной информации, причиной возгорания стал непотушенный окурок.
«Напоминаем, что на территории музея-заповедника запрещено разжигать костры, ставить мангалы, курить, оставлять мусор, особенно стекло. Каждое возгорание наносит вред экосистеме парка: гибнут ценные старовозрастные сосны и ели, на их месте вырастают самосевные деревья», — говорится в сообщении администрации.
Там подчеркнули, что на восстановление мохового покрова потребуется «не один год». И попросили сообщать о нарушителях в парке по телефонам: 8 (931) 593–83–58, 8 (931) 366–35–65.