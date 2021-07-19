Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в России. Малоизвестный Zenly обошел WhatsApp и Instagram

Мессенджер Telegram стал наиболее популярным приложением по итогам II квартала 2021 года. Второй по распространенности — TikTok.



Согласно отчету аналитической компании App Annie, опубликованному 19 июля, тройку лидеров замыкает программа Zenly — приложение, с помощью которого можно делиться сведениями о своем местоположении и следить за передвижениями знакомых. Кроме того, благодаря софту можно узнать заряд батареи телефона других пользователей.



В десятку самых популярных также вошли WhatsApp, Instagram, GetContact, Госуслуги, Ozon, Wildberries и Авито.

