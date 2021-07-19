FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в России. Малоизвестный Zenly обошел WhatsApp и Instagram

Самым скачиваемым мобильным приложением в России стал Telegram

Мессенджер Telegram стал наиболее популярным приложением по итогам II квартала 2021 года. Второй по распространенности — TikTok.

Согласно отчету аналитической компании App Annie, опубликованному 19 июля, тройку лидеров замыкает программа Zenly — приложение, с помощью которого можно делиться сведениями о своем местоположении и следить за передвижениями знакомых. Кроме того, благодаря софту можно узнать заряд батареи телефона других пользователей.

В десятку самых популярных также вошли WhatsApp, Instagram, GetContact, Госуслуги, Ozon, Wildberries и Авито.

Самым популярным приложением в мире стал TikTok. Основанный петербуржцем Павлом Дуровым Telegram расположился на восьмой строчке в мировом рейтинге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Komarinsk2019
Не могу придумать - зачем мне знать заряд чужого телефона?!
Alex000
А этот зонд, который Zenly, он точно добровольно пользователями себе устанавливается ныне? :D
Выход подобной софтины на третье место по скачиваемости выглядит странновато.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний