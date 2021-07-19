Общая проверка жилищного фонда и управляющих организаций пройдет в Петербурге до 16 октября

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил провести общегородскую проверку жилфонда и управляющих организаций города. Первым делом пойдут по адресам, на которые жалуются местные жители.
Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора 19 июля, инспекционные выезды ГЖИ, районных администраций и жилищных агентств продлятся до 16 октября. Именно между ними распределен основной объем дополнительных контрольных мероприятий. Что касается жилищного комитета, то на нем — выборочные проверки.
В частности, поручено за 3 месяца проверить все жилые дома города на предмет содержания лестничных клеток и внутриквартальных территорий. В первую очередь выезды запланированы в дома, по которым поступали обращения горожан. По словам Бондаренко, аналогичную проверку проводили в 2017 году, тогда она касалась содержания подвалов и чердаков в жилых домах.