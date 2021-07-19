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В Пулково нашли багаж с гранатами. Посмотрите, что показал рентген и что увидели взрывотехники

Муляжи гранат достали из багажа в Пулково

Багажная сумка в петербургском аэропорту собрала вокруг себя полицейских и взрывотехников. Внутри рассмотрели нечто, напоминающее пару ручных гранат.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, багаж не прошёл проверку в грузовом терминале Пулково около четырёх часов утра 19 июля. В одной из сумок работники приметили подозрительное, заглянуть внутрь попросили транспортный ОМОН.

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Приезда специалистов сумка ждала под охраной полицейских и службы безопасности.

«После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОН осмотрели обнаруженные предметы и установили, что это два муляжа гранат РГД-5 и Ф-1, не представляющих опасности для окружающих», — поделились результатами в Росгвардии. Содержимое багажа передали сотрудникам транспортной полиции.

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Комментарии (11)

266115380
Владельца на бутылку посадят - муляжи провозить так-то запрещено
266147780
а где владелец то ? бабки ему заплатят за ложное вскрытие и задержку багажа ? такие вещи надо пасти на входе в аэропорт еще ....
Вячеслав Загорский
Вот чего народ возит а у меня телескопичку из багажа забрали, изверги...
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