Багажная сумка в петербургском аэропорту собрала вокруг себя полицейских и взрывотехников. Внутри рассмотрели нечто, напоминающее пару ручных гранат.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, багаж не прошёл проверку в грузовом терминале Пулково около четырёх часов утра 19 июля. В одной из сумок работники приметили подозрительное, заглянуть внутрь попросили транспортный ОМОН.
Приезда специалистов сумка ждала под охраной полицейских и службы безопасности.
«После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОН осмотрели обнаруженные предметы и установили, что это два муляжа гранат РГД-5 и Ф-1, не представляющих опасности для окружающих», — поделились результатами в Росгвардии. Содержимое багажа передали сотрудникам транспортной полиции.