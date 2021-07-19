Пропесоченные. Петербурженка поскользнулась рядом с парком и отсудила у садовников 315 тысяч

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Лечение было не быстрым, женщине потребовалась операция с установкой титановой пластины и набора винтов. До конца мая полноценно работать она не могла.

Как следует из решения, женщина пострадала два года назад, когда ранним февральским утром шла по пешеходной дорожке, расположенной в парковой зоне вдоль трамвайных путей на Полюстровском проспекте. Между Пискарёвским проспектом и Апрельской улицей она не удержалась и упала.

Жительница Петербурга добилась компенсации за травму, которую получила на скользкой дорожке. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба судов города.

Истица потребовала компенсировать 65 тысяч рублей, потраченные на лечение, 15 тысяч недополученного заработка и 800 тысяч за моральные страдания. Счёт выставила к АО «Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка», которое, как отмечено в иске, спустя рукава содержало дорожку.

Представители предприятия настаивали, что в тот день не обошли её вниманием: песок был, гололедица и снежный накат — нет. Сотрудники скорой, забиравшие пострадавшую, припомнили, что на пешеходной зоне было скользко.

«Суд установил, что решение вопросов, связанных с надлежащим содержанием садово-парковых асфальтовых дорожек в зимний период, обеспечивающим безопасное передвижение по ним граждан по указанному адресу, входит в обязанности АО «КСПП «Охтинка», — сообщили в пресс-службе.

Красногвардейский райсуд удовлетворил требования женщины частично. Медицинские расходы ей не возместили, поскольку лечили пациентку по ОМС, компенсацию морального вреда сократили до 300 тысяч рублей.