«Святое место атаковали бесы». В Ростове женщину с коляской не пустили в церковь и облили водой из ведра

В Ростове-на-Дону женщину с детской коляской и спящим в ней ребёнком не пустили в храм и облили водой из ведра. Видео инцидента было опубликовано накануне, 18 июля, в городском паблике «Ростов главный» в Instagram.

В сообщении уточняется, что в минувшие выходные жительница города захотела поставить свечки и помолиться в Троицком храме на Международной улице. Но служители церкви преградили ей дорогу, потребовав оставить коляску снаружи, а ребёнка взять на руки. Малыш в это время спал, и женщина не хотела его будить. По этому поводу произошла полемика.

«Сегодня произошла ситуация. В церкви Международная ул., 7Г, Ростов-на-Дону. Я пришла с коляской, то есть с годовалым ребенком. Поставить свечи за упокой и оставить помин. Меня не пустили!!!! На меня накинулись две женщины. Сказав взять на руки ребенка. Всё нечего... Но ребёнок спал. Когда я спускалась, она взяла ведро и вылила прямо на нас!!! Подскажите, это сейчас нормально? Я сначала ушла, потом решила вернуться и снять эту личность на видео. Я думаю, о ней должны знать!!! Не рекомендую ходить по этому адресу. Святое место атаковали бесы», — говорится в комментарии к видео.



На кадрах видно, как служительница храма, плеснувшая водой, заявляет, что вход в религиозный объект с колясками запрещён. В качестве аргумента она указывает на то, что на колёса коляски якобы налипла грязь. «С коляской нельзя! Это храм божий! Почитайте Библию! — говорит она, а в ответ на угрозу размещения видео в Интернете добавляет: — А мне по барабану!»



Как уточняет Znak.com, в ростовской митрополии инцидент пока никак не прокомментировали. В то же время пользователи соцсетей оказались шокированы поведением служительницы. Они, в частности, задают вопросы о посещении храмов людьми, которые передвигаются на инвалидных колясках. «Если инвалид на коляске хотел бы зайти? Ему так же бы ответили?! Слезай с коляски и ползи?» — недоумевает один из комментаторов.

