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«Идейная антипрививочница» умерла от коронавируса в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края посетовал на то, что рассуждения о вреде прививок приводят к летальным исходам.

«К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске», — рассказал 19 июля Владимир Владимиров в своем Instagram.

По его словам, историю этой женщины он вспоминает каждый раз, когда читает посты про вред вакцин. Глава региона уверен, что такие рассуждения вредны, так как могут закончиться смертельным исходом.

Владимиров рассказал и о женщине-медике, которая также была противницей вакцинации, однако пересмотрела свою позицию после перенесённого коронавируса.

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Комментарии (13)

AP-SPb
Целая одна "антипрививочница" на весь цирк шапито федерального масштаба? Не густо. Да и то еще непонятно от чего на самом деле умерла. Лучше бы писали о сотнях, если не тысячах, умерших после - а может быть и вследствие - уколов этой непонятной грязной жижи. Про Меньшова, конечно, рассказали. Такую личность не утаишь. Но в реальности идейные прививочники мрут в огромных количествах.
265929496
" а вот еще был случАй..- да знаю...- дак то ж другой случАй...(с)
kоt-obormot
Ни ссылок на ярую антипрививочницу, ни ссылок на благодарящего. цЫрк с бидонами.
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