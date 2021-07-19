Губернатор Ставропольского края посетовал на то, что рассуждения о вреде прививок приводят к летальным исходам.



«К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске», — рассказал 19 июля Владимир Владимиров в своем Instagram.

По его словам, историю этой женщины он вспоминает каждый раз, когда читает посты про вред вакцин. Глава региона уверен, что такие рассуждения вредны, так как могут закончиться смертельным исходом.

Владимиров рассказал и о женщине-медике, которая также была противницей вакцинации, однако пересмотрела свою позицию после перенесённого коронавируса.