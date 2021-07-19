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Искусственный интеллект поможет российским учителям проверять «домашку»

Минпросвещения России анонсировало проверку домашних заданий школьников с помощью ИИ к 2030 году

К концу теущего десятилетия каждое второе домашнее задание, выполненное школьниками, будет проверять искусственный интеллект. Это следует из паспорта стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения России.

«Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», — цитирует ТАСС документ 18 июля. Предполагается, что такая технология будет доступна в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя».

На безбумажные технологии в образовательном процессе 100% школ, согласно планам Минобразования, должны перейти к 2024 году. К окончанию школы абитуриенты уже будут иметь своё цифровое портфолио для поступления в учебные заведения среднего профессионального или высшего образования. Использовать его можно будет и при трудоустройстве.

2024-й — дедлайн и для других планов Минобразования. Так, 33% уроков будут проводиться с использованием современного цифрового образовательного контента, 100% школьников смогут получить по запросу подборку таргетированного контента, 100% школьников смогут участвовать в реализации сетевых программ обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации. Также планируется создать автоматизированный сервис записи в школу, сформировать реестры цифровых двойников школ и образовательных программ.

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