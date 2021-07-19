Искусственный интеллект поможет российским учителям проверять «домашку»

К концу теущего десятилетия каждое второе домашнее задание, выполненное школьниками, будет проверять искусственный интеллект. Это следует из паспорта стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения России.

«Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», — цитирует ТАСС документ 18 июля. Предполагается, что такая технология будет доступна в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя».



На безбумажные технологии в образовательном процессе 100% школ, согласно планам Минобразования, должны перейти к 2024 году. К окончанию школы абитуриенты уже будут иметь своё цифровое портфолио для поступления в учебные заведения среднего профессионального или высшего образования. Использовать его можно будет и при трудоустройстве.