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Роспотребнадзор запретил рукопожатия и объятия на избирательных участках

Всем участникам избирательных процессов запретили рукопожатия и объятия на участках для голосования. Кроме того, там нельзя будет употреблять еду и напитки, кроме воды в бутылках.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ЦИК РФ 19 июля, Роспотребнадзор требует передавать подписные листы бесконтактным способом. Кроме того, всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут задействованы на выборах в сентябре, рекомендуют заранее сделать прививки от коронавируса.

В числе требований также находятся ношение СИЗов и температурный контроль. При повышенной температуре или ухудшении самочувствия участника избирательного процесса будут изолировать в специальном помещении.

Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования — 19 сентября — также должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов, в том числе в Петербурге.

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Комментарии (4)

261313171
Секс то хоть не запретили на избирательных участках? Без рукопожатий.
Yerffej Ennyl
Ну что это за выборы без объятий?
NasushnyBread
Места для поцелуев остались да и ладно 😘
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