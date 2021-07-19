Роспотребнадзор запретил рукопожатия и объятия на избирательных участках

Всем участникам избирательных процессов запретили рукопожатия и объятия на участках для голосования. Кроме того, там нельзя будет употреблять еду и напитки, кроме воды в бутылках.



Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ЦИК РФ 19 июля, Роспотребнадзор требует передавать подписные листы бесконтактным способом. Кроме того, всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут задействованы на выборах в сентябре, рекомендуют заранее сделать прививки от коронавируса.

