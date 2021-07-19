Газовоз с осадком и водителем-недоучкой подвёл под пожар мойку в Петербурге. Хозяин машины выставил счёт на 2,5 млн

Как следует из материалов, КАМАЗ арендовал директор компании «Газовая перспектива» Антон Вегеле, он же в день происшествия был за рулём. Машина, которую использовали для перевозки сжиженного газа, приехала на автомойку на Екатерининский проспект для пропарки, остатки газа из цистерны водитель спустил в помещении бокса — в непосредственной близости от горелки моечной установки.

Пожар на автомойке произошёл январским вечером 2019 года, «Фонтанка» показывала его последствия. Экспертиза подтвердила, что причиной стало воспламенение газопаровоздушной смеси. Газ привёз сгоревший грузовик.

Собственник оценил грузовик почти в 2,5 млн рублей и потребовал компенсации от сервиса.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 июля, с иском в Красногвардейский райсуд обратился Алексей Понкратьев, КАМАЗ которого сгорел вместе с автосервисом «Енот».

Технологическая инструкция «Енота» категорически запрещает подобное. Директор сервиса в суде заявил, что застал водителя за неподобающим, услышал характерное шипение и выгнал его сбрасывать остатки газа за пределами автомойки. Проветрили ли бокс после случившегося, чего тоже требует инструкция, в решении суда не указано.

Пожара избежать не удалось. По счастью, пострадало только железо, газовоз ремонту не подлежал. В экспертном заключении сказано, что возгорание началось с КАМАЗа, действия водителя находятся в непосредственной причинно-следственной связи со вспышкой.

Антон Вегеле в суде раскрыл подход к технике безопасности в своей компании «Газовая Перспектива»: специального обучения и аттестации в области промышленной безопасности он не получал, лицензию на перевозку газа ни он, ни принадлежащая ему компания не имели, разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию газового оборудования на КАМАЗе не было.

Красногвардейский суд 8 июня отказал в требованиях собственнику грузовика и частично удовлетворил встречный иск автомойки. Компания «Газовая Перспектива» должна заплатить «Еноту» 6,5 млн рублей в счёт компенсации. Автосервис просил 9 млн — именно столько, как настаивают представители предприятия, сгорело при пожаре.