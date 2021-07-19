«Невскому Центру» создадут архитектурно-художественную подсветку. Объявлен открытый конкурс

ТК «Невский Центр» и Союз архитекторов Санкт-Петербурга объявили конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов торгового комплекса. Об этом говорится в совместном сообщении от 19 июля.

В открытом конкурсе могут участвовать дипломированные градостроители, архитекторы, дизайнеры (отдельные авторы или творческие коллективы), а также студенты старших курсов и магистратуры высших учебных заведений.

Общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей, где первая премия 300 тысяч, вторая — 200 тысяч, третья — 100 тысяч рублей. Итоги конкурса должны быть подведены в начале сентября 2021 года. Победитель также получит преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки.