FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

«Невскому Центру» создадут архитектурно-художественную подсветку. Объявлен открытый конкурс

В Петербурге стартовал конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов «Невского Центра»

ТК «Невский Центр» и Союз архитекторов Санкт-Петербурга объявили конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов торгового комплекса. Об этом говорится в совместном сообщении от 19 июля.

В открытом конкурсе могут участвовать дипломированные градостроители, архитекторы, дизайнеры (отдельные авторы или творческие коллективы), а также студенты старших курсов и магистратуры высших учебных заведений.

Общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей, где первая премия 300 тысяч, вторая — 200 тысяч, третья — 100 тысяч рублей. Итоги конкурса должны быть подведены в начале сентября 2021 года. Победитель также получит преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки.

В жюри представлены члены Градсовета, руководящие сотрудники комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по охране памятников, а также представители культурной элиты города. Председатель жюри — главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

Концепция подсветки должна органично вписываться в окружающую архитектурную среду, но при этом выделять фасады торгового комплекса, пояснила идею Дарья Ветрова, генеральный директор ТК «Невский Центр».

Владимир Григорьев выразил надежду, что в результате объект будет выделяться из окружающей среды «не мощностью подсветки, а высокой культурой светового дизайна».

ТК «Невский Центр» открылся в 2010 году на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Общая арендопригодная площадь здания — 44,2 тыс. кв. м. В нем работают более 100 торговых точек российских и зарубежных брендов, фуд-корт, рестораны и кафе, бизнес-центр. C 2019 года принадлежит чешской PPF Real Estate, которая выкупила его у финской Stocmann.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний