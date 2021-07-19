«Невскому Центру» создадут архитектурно-художественную подсветку. Объявлен открытый конкурс

ТК «Невский Центр» и Союз архитекторов Санкт-Петербурга объявили конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов торгового комплекса. Об этом говорится в совместном сообщении от 19 июля.
В открытом конкурсе могут участвовать дипломированные градостроители, архитекторы, дизайнеры (отдельные авторы или творческие коллективы), а также студенты старших курсов и магистратуры высших учебных заведений.
Общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей, где первая премия 300 тысяч, вторая — 200 тысяч, третья — 100 тысяч рублей. Итоги конкурса должны быть подведены в начале сентября 2021 года. Победитель также получит преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки.
В жюри представлены члены Градсовета, руководящие сотрудники комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по охране памятников, а также представители культурной элиты города. Председатель жюри — главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.
Концепция подсветки должна органично вписываться в окружающую архитектурную среду, но при этом выделять фасады торгового комплекса, пояснила идею Дарья Ветрова, генеральный директор ТК «Невский Центр».
Владимир Григорьев выразил надежду, что в результате объект будет выделяться из окружающей среды «не мощностью подсветки, а высокой культурой светового дизайна».
ТК «Невский Центр» открылся в 2010 году на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Общая арендопригодная площадь здания — 44,2 тыс. кв. м. В нем работают более 100 торговых точек российских и зарубежных брендов, фуд-корт, рестораны и кафе, бизнес-центр. C 2019 года принадлежит чешской PPF Real Estate, которая выкупила его у финской Stocmann.