Почетный президент РФС: Я за пиво и водку на стадионах!

На стадионы нужно вернуть не только пиво, но и более крепкие алкогольные напитки, считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Об этом он заявил 19 июля в интервью «Спорт Экспрессу».



«Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 г и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу», — подчеркнул Колосков.



Запрет на продажу алкогольной продукции на спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Об идее вернуть пиво на стадионы неоднократно высказывались спортивные функционеры, чиновники и депутаты. В 2019 году соответствующий закон даже прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение законопроекта неоднократно переносилось.

