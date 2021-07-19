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Почетный президент РФС: Я за пиво и водку на стадионах!

На стадионы нужно вернуть не только пиво, но и более крепкие алкогольные напитки, считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Об этом он заявил 19 июля в интервью «Спорт Экспрессу».

«Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 г и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу», — подчеркнул Колосков.

Запрет на продажу алкогольной продукции на спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Об идее вернуть пиво на стадионы неоднократно высказывались спортивные функционеры, чиновники и депутаты. В 2019 году соответствующий закон даже прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение законопроекта неоднократно переносилось.

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Комментарии (21)

SERGEY111
Все правильно вещает - раньше помню за каждый гол вместе с Мишунтием Дартаньяновичем легально выпивали прямо на трибуне .
265947515
Обязательно в абонементах прописать: виды напитков, их крепость, и количество. Продажи должны резко пойти вверх.
Олег З
Ну конечно это самое то на спортивном мероприятии... водка, пиво, тотализаторы которые сродни казино давайте жгите, вам же главное бабло которое не пахнет. Фу гадость какая.
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