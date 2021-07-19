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Вооруженный преступник ограбил снимавших порно. Голый актер с пистолетом бежал за ним целый квартал

В США голый порноактер с пистолетом бежал за грабителем целый квартал

В городе Меридиан, США, вооруженный преступник ограбил группу лиц, когда они снимали порнофильм. Об этом сообщает издание WTOK.

Трое граждан США снимали порно в заброшке, когда к ним вломился вооруженный мужчина и потребовал денег. Наличных у них не было, так что им пришлось перевести преступнику 200 долларов через приложение.

Однако один из порноактеров с этим не смирился и погнался за злоумышленником голым. Единственное, что он успел прихватить, — пистолет. Мужчина выпустил вслед преступнику всю обойму, однако попал только в кузов машины, в которой скрылся грабитель. Сейчас его ищет полиция. «За семь лет работы это один из самых удивительных инцидентов, с которыми я когда-либо сталкивался», — подчеркнул детектив Рочестер Андерсон.

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Комментарии (3)

Vahmistroff
Интересно, по американским законам если бы порноактер в итоге пристрелил вооруженного преступника, было бы это превышением необходимой самообороны?
lamer
Пистолет снаряженный обоймой? Маузер, чтоль?
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