В городе Меридиан, США, вооруженный преступник ограбил группу лиц, когда они снимали порнофильм. Об этом сообщает издание WTOK.



Трое граждан США снимали порно в заброшке, когда к ним вломился вооруженный мужчина и потребовал денег. Наличных у них не было, так что им пришлось перевести преступнику 200 долларов через приложение.



Однако один из порноактеров с этим не смирился и погнался за злоумышленником голым. Единственное, что он успел прихватить, — пистолет. Мужчина выпустил вслед преступнику всю обойму, однако попал только в кузов машины, в которой скрылся грабитель. Сейчас его ищет полиция. «За семь лет работы это один из самых удивительных инцидентов, с которыми я когда-либо сталкивался», — подчеркнул детектив Рочестер Андерсон.