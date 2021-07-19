Петербуржец заставил чиновников заплатить за неисправный люк

В петербургском суде решали, кто отвечает за прыгающий канализационный люк, и крайним оказался комитет по благоустройству.



Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербуржца Станислава Чиркина о возмещении ущерба за сломанный автомобиль. Об этом 19 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Машина Чиркина получила серьезные повреждения при наезде на неисправную крышку люка на Пискаревском проспекте. Предупреждающих знаков на дороге не было.



Суд выяснил, что отремонтированный участок Пискаревского от улицы Руставели до КАД с устройством путепровода через железнодорожные пути компания «Возрождение» в полном объеме, включая ливневую канализацию, передала комитету благоустройства. С ведомства в пользу Чиркина взыскали более 120 тысяч рублей.

