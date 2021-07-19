В России больше половины покупателей стараются экономить. Такое поведение связано с беспокойством из-за роста цен на товары повседневного спроса.
Как сообщил 19 июля «Коммерсантъ», более
Согласно данным исследования NielsenIQ, на которое ссылается издание, индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021-го вырос с 89 до 90 пунктов. Тот факт, что цифра не дотягивает до 100, означает, что покупатели осторожно относятся к своему финансовому положению и перспективам на рынке труда.
Между тем общее настроение граждан также улучшилось:
Помимо этого, из-за неопределенности, вызванной пандемией,
При этом
Более половины россиян постоянно экономят. Меньше всего денег уходит на развлечения и одежду
Больше 70% жителей России стараются минимизировать свои траты
В России больше половины покупателей стараются экономить. Такое поведение связано с беспокойством из-за роста цен на товары повседневного спроса.