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Более половины россиян постоянно экономят. Меньше всего денег уходит на развлечения и одежду

Больше 70% жителей России стараются минимизировать свои траты

В России больше половины покупателей стараются экономить. Такое поведение связано с беспокойством из-за роста цен на товары повседневного спроса.

Как сообщил 19 июля «Коммерсантъ», более 70 % граждан на постоянной основе оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду.

Согласно данным исследования NielsenIQ, на которое ссылается издание, индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021-го вырос с 89 до 90 пунктов. Тот факт, что цифра не дотягивает до 100, означает, что покупатели осторожно относятся к своему финансовому положению и перспективам на рынке труда.

Между тем общее настроение граждан также улучшилось: 38 % респондентов назвали свои перспективы трудоустройства «отличными» и «хорошими». Тогда как в первом квартале подобный ответ дали 35 % человек. Кроме того, с 48 % до 49 % увеличилась также доля положительно оценивающих свое материальное положение.

Помимо этого, из-за неопределенности, вызванной пандемией, 71 % россиян продолжают экономить: 68 % ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67 % — в покупке новой одежды, 61 % респондентов стараются не бывать в кафе и ресторанах, 54 % — не тратят на отпуск, 46 % людей минимизируют траты на еду навынос и доставку готовых блюд, а 41 % — переключаются на более доступные бренды.

При этом 33 % респондентов признаются, что одна из главных причин бережливости — рост цен на товары повседневного спроса. Как отмечают в X5 Group, продовольственная инфляция во втором квартале замедлилась до 7,3 % в сравнении с 7,4 % в первом квартале. Однако из-за стабильного роста ценников покупатели стали чувствительнее к стоимости товаров.

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Половина россиян постоянно экономит деньги при покупках. У второй половины денег нет - экономить им нечего.
kоt-obormot
Пусть в дерьме и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
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