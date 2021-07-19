Более половины россиян постоянно экономят. Меньше всего денег уходит на развлечения и одежду

В России больше половины покупателей стараются экономить. Такое поведение связано с беспокойством из-за роста цен на товары повседневного спроса.



Как сообщил 19 июля «Коммерсантъ», более 70 % граждан на постоянной основе оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду.



Согласно данным исследования NielsenIQ, на которое ссылается издание, индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021-го вырос с 89 до 90 пунктов. Тот факт, что цифра не дотягивает до 100, означает, что покупатели осторожно относятся к своему финансовому положению и перспективам на рынке труда.



Между тем общее настроение граждан также улучшилось: 38 % респондентов назвали свои перспективы трудоустройства «отличными» и «хорошими». Тогда как в первом квартале подобный ответ дали 35 % человек. Кроме того, с 48 % до 49 % увеличилась также доля положительно оценивающих свое материальное положение.



Помимо этого, из-за неопределенности, вызванной пандемией, 71 % россиян продолжают экономить: 68 % ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67 % — в покупке новой одежды, 61 % респондентов стараются не бывать в кафе и ресторанах, 54 % — не тратят на отпуск, 46 % людей минимизируют траты на еду навынос и доставку готовых блюд, а 41 % — переключаются на более доступные бренды.



При этом 33 % респондентов признаются, что одна из главных причин бережливости — рост цен на товары повседневного спроса. Как отмечают в X5 Group, продовольственная инфляция во втором квартале замедлилась до 7,3 % в сравнении с 7,4 % в первом квартале. Однако из-за стабильного роста ценников покупатели стали чувствительнее к стоимости товаров.

