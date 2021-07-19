Журналист, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Лев Гольдштейн скончался в возрасте 75 лет. Об этом 19 июля сообщил в своем аккаунте в Twitter главный редактор «Эха Петербурга» Валерий Нечай.

Лёва… нам так будет тебя не хватать. Ты был тем самым «Эхом» в Петербурге. pic.twitter.com/9UNVaokuWn

Он не уточнил причину смерти, однако известно, что умер Гольдштейн в НИИ им. Джанелидзе.



Лев Гольдштейн был специальным корреспондентом «Эха Москвы» в Петербурге почти 30 лет, он также вел авторскую рубрику «Вспоминая будущее. Среда Льва Гольдштейна».

