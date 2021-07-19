FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
5
Печать

В НИИ им. Джанелидзе умер ведущий «Эха Петербурга» Лев Гольдштейн

Журналист, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Лев Гольдштейн скончался в возрасте 75 лет. Об этом 19 июля сообщил в своем аккаунте в Twitter главный редактор «Эха Петербурга» Валерий Нечай.

Он не уточнил причину смерти, однако известно, что умер Гольдштейн в НИИ им. Джанелидзе.

Лев Гольдштейн был специальным корреспондентом «Эха Москвы» в Петербурге почти 30 лет, он также вел авторскую рубрику «Вспоминая будущее. Среда Льва Гольдштейна».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

265984735
Кухарята и скрепоносцы присоединяются к Ичкерии в праздновании.
Gorodskoy88
Соболезнования близким. Искренне жаль.
michailPotapov
Так и не дождался Мошиаха ! Бедняга
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний