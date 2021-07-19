Не потерять способность ходить. Маленькому петербуржцу нужна помощь

То, что происходило с маленьким Витей, можно описать одним словом — кошмар. Экстренное кесарево, недоношенный и слабый малыш, кровоизлияние в мозг, ИВЛ, реанимация. Состояние Вити было критическим. Петербургские врачи сделали всё возможное и невозможное, чтобы спасти новорождённого. Только через неделю после родов маму Вити пустили в палату к её ребёнку. Витя всё ещё был очень слаб, жизнь в нём поддерживали сложные медицинские приборы, но он был здесь, рядом со своей мамой, живой и самый любимый на свете.

Домой Витю выписали только через два месяца. Родителей сразу предупредили, что такие сложные роды не могут пройти бесследно. Их прогноз сбылся. В шесть месяцев у Вити случился первый приступ эпилепсии. Все навыки, наработанные мальчиком за полгода, были утеряны. К счастью, удалось быстро подобрать препараты, которые эффективно купировали приступы. Витя стал нагонять сверстников. Но это счастье продлилось недолго. Борьба за здоровое будущее ребёнка была ещё далека от завершения.



У Вити обнаружили новое заболевание, которое может лишить ребёнка возможности даже просто стоять на ногах, — подвывихи тазобедренных суставов с обеих сторон. Другими словами, суставы сформировались неправильно, любое увеличение нагрузки при ходьбе или беге будет приводить к вывихам. А впоследствии ребёнок просто не сможет ходить.

