Не потерять способность ходить. Маленькому петербуржцу нужна помощь

Витя Кузнецов, 4 года.
Подвывихи тазобедренных суставов с двух сторон.
Спасёт операция. Стоимость — 2 023 350 руб.
То, что происходило с маленьким Витей, можно описать одним словом — кошмар. Экстренное кесарево, недоношенный и слабый малыш, кровоизлияние в мозг, ИВЛ, реанимация. Состояние Вити было критическим. Петербургские врачи сделали всё возможное и невозможное, чтобы спасти новорождённого. Только через неделю после родов маму Вити пустили в палату к её ребёнку. Витя всё ещё был очень слаб, жизнь в нём поддерживали сложные медицинские приборы, но он был здесь, рядом со своей мамой, живой и самый любимый на свете.
Домой Витю выписали только через два месяца. Родителей сразу предупредили, что такие сложные роды не могут пройти бесследно. Их прогноз сбылся. В шесть месяцев у Вити случился первый приступ эпилепсии. Все навыки, наработанные мальчиком за полгода, были утеряны. К счастью, удалось быстро подобрать препараты, которые эффективно купировали приступы. Витя стал нагонять сверстников. Но это счастье продлилось недолго. Борьба за здоровое будущее ребёнка была ещё далека от завершения.
У Вити обнаружили новое заболевание, которое может лишить ребёнка возможности даже просто стоять на ногах, — подвывихи тазобедренных суставов с обеих сторон. Другими словами, суставы сформировались неправильно, любое увеличение нагрузки при ходьбе или беге будет приводить к вывихам. А впоследствии ребёнок просто не сможет ходить.
В московском
Учитывая сопутствующие диагнозы маленького петербуржца, такое длительное и тяжёлое лечение может привести к серьёзным осложнениям. Это очень большой риск. Но родителям удалось найти другой вариант.
В Германии, в клинике Schoen, способ лечения гораздо более щадящий. Операция будет всего одна. Вместо гипса — лёгкий дышащий материал. Уже на восьмые сутки ребёнок сможет двигаться, а ещё через пару недель ходить. Для Вити такое лечение — это настоящее спасение. Он сможет его выдержать, а риски осложнений минимальны.
Но всё упирается в стоимость лечения — 2 023 350 руб. Простая семья из Петербурга оплатить такой счёт не может. Средства на лечение малыша помогает собирать благотворительный фонд «Алёша». За более чем 12 лет работы фонд спас жизни сотен российских детей. И читатели «Фонтанки» регулярно вносили свой важный вклад в эти добрые дела. Пожалуйста, поддержите и Витю тоже.
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