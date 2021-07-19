FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

«Зенит» отдал защитника Мамману в аренду в «Сочи», вряд ли он снова вернется в петербургский клуб

Аргентинский защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана вновь отправился в аренду в «Сочи». Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе петербургской команды. Соглашение по аренде футболиста действует до конца сезона-2021/22, то есть ровно до окончания контракта с «Зенитом».

Сине-бело-голубые приобрели Мамману в июне 2017-го за 16 млн евро, однако столь огромные вложения футболист так и не оправдал. Во многом виновата травма крестообразных связок, которую Эмануэль получил в марте 2018 года. Из-за нее он пропустил девять месяцев. После восстановления вернуться в основной состав «Зенита» аргентинец так и не смог.

Тем не менее в составе сине-бело-голубых Маммана провел 41 матч и выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний