«Зенит» отдал защитника Мамману в аренду в «Сочи», вряд ли он снова вернется в петербургский клуб

Аргентинский защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана вновь отправился в аренду в «Сочи». Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе петербургской команды. Соглашение по аренде футболиста действует до конца сезона-2021/22, то есть ровно до окончания контракта с «Зенитом».



Сине-бело-голубые приобрели Мамману в июне 2017-го за 16 млн евро, однако столь огромные вложения футболист так и не оправдал. Во многом виновата травма крестообразных связок, которую Эмануэль получил в марте 2018 года. Из-за нее он пропустил девять месяцев. После восстановления вернуться в основной состав «Зенита» аргентинец так и не смог.

