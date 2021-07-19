В Петербурге прохожие спасли 12-летнего мальчика от домогательств уроженца Узбекистана

В Невском районе задержали предполагаемого педофила. На помощь школьнику подоспели прохожие.
Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, вечером в субботу на улице Латышских Стрелков местные жители стали очевидцами приставаний мужчины к 12-летнему мальчику.
Прохожие задержали незнакомца и передали его полицейским. Подозреваемый — 47-летний гражданин Узбекистана, в Петербурге не зарегистрирован.
Мать школьника написала заявление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.