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В Роспотребнадзоре назвали признаки тяжелого течения коронавируса

Температура тела выше 38 градусов, которая держится у заразившегося коронавирусом более 3–5 дней и не снижается при приеме жаропонижающих, увеличивает вероятность тяжелого течения заболевания. Об этом 19 июля ТАСС сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что опасность возникает, даже если пациент не находится в группе риска. Кроме того, обезвоживание у больных с лихорадкой на фоне аномальной жары повышает риск поражения легких и тромбообразования. Пшеничная подчеркнула, что даже при легком течении заболевания изначально, не надо заниматься самолечением.

«Многие случаи тяжелого течения заболевания связаны как раз с поздним обращением за медицинской помощью. Поэтому лучше, конечно, вообще не болеть, а для этого необходимо провакцинироваться», — подытожила эксперт Роспотребнадзора.

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Комментарии (3)

261697121
Читали мы на фонтанке про приписки в медицинском ведомстве. Чем больше госпитализируют тем больше денег получат. Логика странная. По идее качество работы врачей и роспотребнадзора нужно оценивать по проценту здоровых к общему количеству населения, а не по количеству госпитализированных. Тем более что ковидные больные не дают лечь в больницу тем кому это нужно - сердечникам,
Analyst
Бессмысленные заклинания медработников всех уровней о своевременном обращении к врачам уже осточертели.
Участковые врачи в поликлиниках способны только выписать больничный.
Фактически доступны только два варианта: госпитализация и частная медицина. И в том и в другом случае обращаешься уже когда пневмония в полный рост.
hedgehog_
о пшеничная в ход пошла.
а до столичной когда доберемся?
что-то я не помню какие еще были..
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