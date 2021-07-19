В Роспотребнадзоре назвали признаки тяжелого течения коронавируса

Температура тела выше 38 градусов, которая держится у заразившегося коронавирусом более 3–5 дней и не снижается при приеме жаропонижающих, увеличивает вероятность тяжелого течения заболевания. Об этом 19 июля ТАСС сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.



Она подчеркнула, что опасность возникает, даже если пациент не находится в группе риска. Кроме того, обезвоживание у больных с лихорадкой на фоне аномальной жары повышает риск поражения легких и тромбообразования. Пшеничная подчеркнула, что даже при легком течении заболевания изначально, не надо заниматься самолечением.

