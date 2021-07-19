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Из квартиры адвоката на Солидарности пропали деньги и коллекция бриллиантов

Вор воспользовался отъездом жительницы Невского района Петербурга. Пока женщина проводила выходные на даче, некто успел побывать в её квартире и запустить руку в шкатулку с драгоценностями.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, ревизию имущества накануне вынужденно устроила 44-летняя сотрудница адвокатской консультации. Во второй половине дня женщина, уехавшая на дачу в пятницу, вернулась в город и получила неприятный сюрприз: дверь её квартиры на проспекте Солидарности, 10/1, была вскрыта, внутри явно кто-то хозяйничал.

Беглый осмотр показал, что исчезла «заначка» в 275 тысяч рублей. Также пропала ювелирка: серьги и кольца, каждое украшение с одним-пятью бриллиантами. Общий ущерб, по оценке адвоката, подобрался к полумиллиону рублей.

Полицейским достались отпечатки пальцев, следы обуви и сломанный замок. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, домушника ищут.

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