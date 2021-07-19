Из квартиры адвоката на Солидарности пропали деньги и коллекция бриллиантов

Вор воспользовался отъездом жительницы Невского района Петербурга. Пока женщина проводила выходные на даче, некто успел побывать в её квартире и запустить руку в шкатулку с драгоценностями.



Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, ревизию имущества накануне вынужденно устроила 44-летняя сотрудница адвокатской консультации. Во второй половине дня женщина, уехавшая на дачу в пятницу, вернулась в город и получила неприятный сюрприз: дверь её квартиры на проспекте Солидарности, 10/1, была вскрыта, внутри явно кто-то хозяйничал.

