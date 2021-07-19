Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергор, прославившийся скандальными карикатурами на пророка Мухаммеда, скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает издание Berlingske.
Семья художника уточнила, что он умер после продолжительной болезни. Напомним, 12 карикатур на пророка Мухаммеда опубликовали в датской газете Jyllands-Posten осенью 2005 года. Это спровоцировало международный скандал. Мусульмане начали громить представительства Дании в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. Вестергор был автором карикатуры, которую сочли самой оскорбительной, с тех пор он находился под круглосуточной охраной полиции. Он неоднократно получал угрозы от исламистов, подвергся вооруженному нападению в 2010-м.