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Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергор, прославившийся скандальными карикатурами на пророка Мухаммеда, скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает издание Berlingske.

Семья художника уточнила, что он умер после продолжительной болезни. Напомним, 12 карикатур на пророка Мухаммеда опубликовали в датской газете Jyllands-Posten осенью 2005 года. Это спровоцировало международный скандал. Мусульмане начали громить представительства Дании в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. Вестергор был автором карикатуры, которую сочли самой оскорбительной, с тех пор он находился под круглосуточной охраной полиции. Он неоднократно получал угрозы от исламистов, подвергся вооруженному нападению в 2010-м.

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Комментарии (4)

Шихаэль Мумахер
Ну вот, щас ему всё объяснят.
Агроном аэродрома
Ликует вся Ичкерия!
265916485
Какой молодец! Столько хорошего для своей Дании сделал дедушка!
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