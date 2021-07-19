Неспокойной выдалась ночь у жильцов панельной двенадцатиэтажки в Приморском районе Петербурга. Перед началом рабочей недели они наблюдали, как в доме тушат пожар.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине третьего часа ночи 19 июля пожарных вызвали на проспект Испытателей, 28, корпус 4. В доме загорелась квартира, огонь полыхал в одной из комнат трёшки.
К трём часам ночи пожар был ликвидирован силами трёх расчётов и 15 огнеборцев. Комната площадью 12 квадратных метров полностью выгорела, без жертв не обошлось.
В МЧС «Фонтанке» сообщили, что на время тушения были эвакуированы 25 жителей двенадцатиэтажки, пострадавших среди них нет. Погибшего нашли в загоревшейся квартире, его пол и возраст уточняются.