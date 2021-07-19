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На проспекте Испытателей в Петербурге ночью горела квартира. Внутри нашли труп

Погибшего нашли после пожара на проспекте Испытателей в Петербурге

Неспокойной выдалась ночь у жильцов панельной двенадцатиэтажки в Приморском районе Петербурга. Перед началом рабочей недели они наблюдали, как в доме тушат пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине третьего часа ночи 19 июля пожарных вызвали на проспект Испытателей, 28, корпус 4. В доме загорелась квартира, огонь полыхал в одной из комнат трёшки.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

К трём часам ночи пожар был ликвидирован силами трёх расчётов и 15 огнеборцев. Комната площадью 12 квадратных метров полностью выгорела, без жертв не обошлось.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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В МЧС «Фонтанке» сообщили, что на время тушения были эвакуированы 25 жителей двенадцатиэтажки, пострадавших среди них нет. Погибшего нашли в загоревшейся квартире, его пол и возраст уточняются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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Комментарии (1)

Serg_I
Да уж - нескучные выходные были у эвакуированных!
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