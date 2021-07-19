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В Роспотребнадзоре разработают специальный биочип для тестирования на COVID-19

Для тестирования на коронавирус учёные разработают прототип ДНК-биочипа

ФБУН «Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной» Роспотребнадзора начал разработку специального биочипа, способного выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.

Как сообщается 19 июля на сайте Роспотребнадзора, «в ходе разработки планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа».

Также работы над созданием биочипа для тестирования на COVID-19 ведутся в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

О том, как именно будут применяться биочипы, в сообщении не уточняется.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Потребнадзор переплюнул гейтссса!! :))
тов
А у наших поросят
Чип в ушах болтается,
Скоро мне такой вживят,
Вот и побратаемся!
vader
Ну, как будут применяться, понятно: выявили вирус - всех на карантин. И оштрафовать. И еще запретить что-нибудь.
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