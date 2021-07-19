В Роспотребнадзоре разработают специальный биочип для тестирования на COVID-19

ФБУН «Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика
Как сообщается 19 июля на сайте Роспотребнадзора, «в ходе разработки планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа».
Также работы над созданием биочипа для тестирования на COVID-19 ведутся в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.
О том, как именно будут применяться биочипы, в сообщении не уточняется.