Зачем делать прививку от коронавируса каждые полгода? Отвечают врачи

Такой срок вакцинации — это экстренный режим, который необходим в текущей эпидемиологической ситуации. Примерно за этот промежуток времени в организме снижается уровень антител, из-за чего может случиться «прорыв» иммунитета — когда в организм попадает так много возбудителя, что иммунная система просто не справляется с нагрузкой.

— Считается, что для того чтобы не оставить часть людей без защиты, нужно делать прививку раз в шесть месяцев. Для большей части взрослых более адекватный период восемь-девять месяцев. Но в условиях текущей ситуации с запасом делают именно шесть месяцев, — говорит иммунолог Крючков.

В целом же сейчас сроки ревакцинации больше основаны на мнениях экспертов и ученых, нежели на доказанных исследованиях.

— Это всё сейчас в процессе изучения, — говорит иммунолог Михаил Костинов. — Сейчас ученые боятся, что иммунитета может не хватить. Потому что заболевают и привитые тоже. Поэтому и проводят ревакцинацию раньше времени. Не через год, а через полгода. А дальше [когда завершатся исследования] будет известно, когда лучше проводить ревакцинацию.

Михаил Петрович Костинов — доктор медицинских наук, российский врач аллерголог-иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН

В Минздраве уже заявили, что после достижения коллективного иммунитета вакцинироваться от коронавируса будем раз в год.