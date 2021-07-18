Россия достигла коллективного иммунитета 60 %, заявил глава НИИ Роспотребнадзора

Коллективный иммунитет в России достиг желаемой планки 60%, считает директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологи имени Пастера Роспотребнадзора академик Арег Тотолян.

«Мы достигли в стране около 60 %, но это не тот уровень. Надо дойти до 90%», — цитируют Тотоляна «Вести».

Мнение академика основано на исследовании постинфекционного и поствакцинального иммунитетов. Его проводит НИИ Роспотребнадзора. В апреле 2021 года Тотолян заявлял, что Петербург достиг 50-процентного уровня защиты.