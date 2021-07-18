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Россия достигла коллективного иммунитета 60 %, заявил глава НИИ Роспотребнадзора

Академик Тотолян призвал к 90-процентному коллективному иммунитету

Коллективный иммунитет в России достиг желаемой планки 60%, считает директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологи имени Пастера Роспотребнадзора академик Арег Тотолян.

«Мы достигли в стране около 60 %, но это не тот уровень. Надо дойти до 90%», — цитируют Тотоляна «Вести».

Мнение академика основано на исследовании постинфекционного и поствакцинального иммунитетов. Его проводит НИИ Роспотребнадзора. В апреле 2021 года Тотолян заявлял, что Петербург достиг 50-процентного уровня защиты.

Ранее директор НИИ призывал прививать беременных.

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Комментарии (44)

Павел Михайлов
Так воткните этому Тотоляну эти недостающие 30% Может перестанет чушь пороть.
jokir
Тотолян - энто хто? С какого он рынка?
Софья Рафаиловна
Вероятно, следующая волна коронобесия случится в сентябре после выборов, когда понадобится возмущённому народу хвост прижать и по домам рассадить, чтоб никто не ходил по улицам и недовольство свое не бубнил.
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