Роскомнадзор требует у YouTube удалить запрещенный контент и разблокировать ролик о половом воспитании детей

Роскомнадзор в своем заявлении назвал YouTube лидером по количеству неудаленного противоправного контента и обвинил компанию в том, что она чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ.
Владельцу сервиса Google LLC Роскомнадзор отправил больше 24 тысяч писем с требованием удалить запрещенный в России контент, но пять тысяч ссылок все еще открываются. В основном это материалы про террористов или наркотики. При этом с начала года составлено было 11 протоколов за неудаленные ссылки, три из которых рассмотрены судом и стали штрафами на 6 млн рублей.
Роскомнадзор также требует разблокировать выпуск программы «Постскриптум» на странице сенатора Алексея Пушкова в YouTube. В ведомстве напомнили, что сервис постоянно игнорирует требования.
Как сообщает Роскомнадзор 18 июля, письмо с требованием разблокировать ролик на странице Пушкова отправлено в Google. «В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов», — объяснили в РКН.