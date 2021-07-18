Роскомнадзор требует у YouTube удалить запрещенный контент и разблокировать ролик о половом воспитании детей

Роскомнадзор в своем заявлении назвал YouTube лидером по количеству неудаленного противоправного контента и обвинил компанию в том, что она чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ.

Владельцу сервиса Google LLC Роскомнадзор отправил больше 24 тысяч писем с требованием удалить запрещенный в России контент, но пять тысяч ссылок все еще открываются. В основном это материалы про террористов или наркотики. При этом с начала года составлено было 11 протоколов за неудаленные ссылки, три из которых рассмотрены судом и стали штрафами на 6 млн рублей.