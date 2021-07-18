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Роскомнадзор требует у YouTube удалить запрещенный контент и разблокировать ролик о половом воспитании детей

Роскомнадзор в своем заявлении назвал YouTube лидером по количеству неудаленного противоправного контента и обвинил компанию в том, что она чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ.

Владельцу сервиса Google LLC Роскомнадзор отправил больше 24 тысяч писем с требованием удалить запрещенный в России контент, но пять тысяч ссылок все еще открываются. В основном это материалы про террористов или наркотики. При этом с начала года составлено было 11 протоколов за неудаленные ссылки, три из которых рассмотрены судом и стали штрафами на 6 млн рублей.

Роскомнадзор также требует разблокировать выпуск программы «Постскриптум» на странице сенатора Алексея Пушкова в YouTube. В ведомстве напомнили, что сервис постоянно игнорирует требования.

Как сообщает Роскомнадзор 18 июля, письмо с требованием разблокировать ролик на странице Пушкова отправлено в Google. «В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов», — объяснили в РКН.

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Комментарии (10)

alexpv
Так сделайте свой отечественный ютьюб, свои айфоны, ноуты, раскрутите на весь мир, и командуйте сколько хотите. А то свое все просрали, даже то , что было, и теперь подавай им чужими ресурсами по-руководить да по-запрещать.
lehtveys
Я никогда не увижу запись Пушкова... Но вовсе не потому, что Youtube её блокирует.
266081655
"Бьёт - значит любит", "Волос длинен - ум короток", "Баба с возу - кобыле легче". Наши традиционные ценности....
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