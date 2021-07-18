Аварийные работы на сетях в Пскове привели к ситуации, в которой часть домов почти двое суток отключена от водоснабжения. Глава региона ругается, местные депутаты говорят о подвиге.
Как пишут Псковские СМИ, водоснабжение в областном центре было остановлено в полночь 17 июля на сутки из-за аварийных работ. Но когда минувшей ночью состоялся пробный запуск, магистральный трубопровод лопнул. Региональные власти несколько раз переносили сроки, в которые обещали вернуть в дома воду, но к вечеру 18 июля до сих пор некоторые дома обезвожены, таких порядка 15 процентов.
«Сейчас в городе у колонок очереди, люди выгребают воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе. Так планировать работу нельзя», — написал в соцсетях глава региона Михаил Ведерников и пообещал провести служебную проверку.
На защиту «Горводоканала» встал депутат псковского парламента и руководитель муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов. По его словам, предприятие провело «масштабное мероприятие за сутки на благо людей и города».