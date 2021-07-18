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«"Горводоканал" провел масштабное мероприятие на благо людей и города». Весь Псков почти на двое суток остался без воды

Аварийные работы на сетях оставили весь Псков без воды

Аварийные работы на сетях в Пскове привели к ситуации, в которой часть домов почти двое суток отключена от водоснабжения. Глава региона ругается, местные депутаты говорят о подвиге.

Как пишут Псковские СМИ, водоснабжение в областном центре было остановлено в полночь 17 июля на сутки из-за аварийных работ. Но когда минувшей ночью состоялся пробный запуск, магистральный трубопровод лопнул. Региональные власти несколько раз переносили сроки, в которые обещали вернуть в дома воду, но к вечеру 18 июля до сих пор некоторые дома обезвожены, таких порядка 15 процентов.

«Сейчас в городе у колонок очереди, люди выгребают воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе. Так планировать работу нельзя», — написал в соцсетях глава региона Михаил Ведерников и пообещал провести служебную проверку.

На защиту «Горводоканала» встал депутат псковского парламента и руководитель муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов. По его словам, предприятие провело «масштабное мероприятие за сутки на благо людей и города».

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Комментарии (4)

тов
Читали? В городе Н. прорвало водопровод. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видит, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел солдат. Простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде и дал городу воду. Врачи долго боролись за жизнь солдата, но он остался жив.

Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном. Юпитера горят. К девяти солдата привезли. Скромный паренек, опять заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь! Непрерывно, не прекращая пения, петь и плевать на все – сделают!

( жванецкий)
Alex000
"масштабное мероприятие на благо людей и города"
забыли
"по просьбам трудящихся"
Агроном аэродрома
Ох ты! Во Пскове, что, ещё и водопровод работал??!
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