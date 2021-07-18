На 93 году жизни скончалась мама Анны Политковской

В Москве скончалась мать обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Раиса Александровна Мазепа. Об этом сообщается на сайте издания 18 июля.

Раисе Александровне было 92 года. Она не дождалась суда над заказчиками убийства дочери.

Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в лифте её дома в центре Москвы. Организатором убийства признан Лом-Али Гайтукаев, исполнителем — Рустам Махмудов. В июне 2014 года их приговорили к пожизненному лишению свободы. Заказчик убийства не установлен.

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за гибель журналистки «Новой газеты» и некачественное расследование ее убийства.