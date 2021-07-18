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Плюс 360 госпитализаций в июле. Военные медики в Петербурге не уложились в оптимистичный график лечения COVID-19

Фонд ОМС даст 33 миллиона военным на лечение ковида в Пушкине и ВМА

Военно-медицинская академия Кирова и 442-й клинический госпиталь Минобороны запросили дополнительное финансирование для лечения больных COVID-19. Июль принесет дополнительно 360 госпитализаций.

Как стало известно «Фонтанке», территориальный фонд обязательного медицинского страхования добавил военным почти 33 миллиона рублей на прием пациентов с коронавирусом. Академия, где развернуты 200 коек, в июле готова принять 278 человек сверх рассчитанной нормы.

Госпиталь в Пушкине на 50 мест пообещал пролечить 83 петербуржца. Отметим, что учреждение за год планировало принять около 160 пациентов.

В Петербурге ежедневно фиксируется чуть меньше 2000 новых случаев COVID-19, не менее 100 человек умирает.

© Фонтанка.Ру

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