Плюс 360 госпитализаций в июле. Военные медики в Петербурге не уложились в оптимистичный график лечения COVID-19

Военно-медицинская академия Кирова и 442-й клинический госпиталь Минобороны запросили дополнительное финансирование для лечения больных COVID-19. Июль принесет дополнительно 360 госпитализаций.

Как стало известно «Фонтанке», территориальный фонд обязательного медицинского страхования добавил военным почти 33 миллиона рублей на прием пациентов с коронавирусом. Академия, где развернуты 200 коек, в июле готова принять 278 человек сверх рассчитанной нормы.

Госпиталь в Пушкине на 50 мест пообещал пролечить 83 петербуржца. Отметим, что учреждение за год планировало принять около 160 пациентов.